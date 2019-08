Merényletet követtek el Ciszjordániában egy kiránduló izraeli család ellen

Az eset a Jeruzsálemhez közeli Dolev telepesfalu közelében történt. A merénylők egy autóból dobtak ki egy kézigránátot a kiránduló családra. A negyvenes éveiben járó súlyosan sebesült apát és húsz év körüli fiát helikopteren vitték kórházba. Az életveszélyesen megsebesült tizennyolc éves lány életét a helyszínen próbálják stabilizálni a mentősök - írja az MTI egy helyi csatornára hivatkozva.

A merénylők elmenekültek, de a biztonságiak hajtóvadászatot folytatnak ellenük Rámalláh környékén, együttműködve a környező telepesek önvédelmi, biztonsági csoportjaival. Az utakon ellenőrző pontokat állított fel az izraeli hadsereg.

Ugyanezen a helyszínen, a Dolev közelében lévő forrásnál négy évvel ezelőtt egy palesztin terrorista agyonlőtt egy kirándulót, a huszonöt éves Dani Gonent. Később a forrást Dani-forrásnak nevezték el.

Ciszjordániában összesen 2,8 millió él, 2,4 millió palesztin és 400 ezer zsidó telepes, a területet döntően Izrael ellenőrzi, és az együttélés egyáltalán nem békés. A térség amúgy akár lehetne vonzó turisztikai célpont is, hiszen a Jordánia és Izrael között fekvő Holt-tenger partjainál fekszik Ciszjordánia.

A Holt-tenger pedig még akkor is turista-csalogató látványosság, ha a folyamatosan apadó, nagyon mélyen fekvő "tenger" vize annyira sós, hogy valójában csak védőfelszerelésben ajánlott bemenni a kellemetlen maró löttybe. A víz lenyelése is életveszélyes, de pusztán a hosszabb megmártózás is veszélyes lehet, mert a sóoldat gyakorlatilag kiszívja az emberből is a nedvességet.

A sűrű, visszataszító szagú és nagyon koszos sóoldat ugyan valóban nagyon kellemetlen fürdési élmény, de mégis sokan kipróbálják azért a különös élményért, hogy magas sókoncentrációja miatt a fürdőző a víz tetején lebeg.

A merénylet különösen feszült időszakban történt, péntekre erőszakos tömegtüntetéseket hirdetett a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet a gázai határvidékre.