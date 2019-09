Bűnözők vagy áldozatok a kegyetlen apjukat megölő nővérek?

Több mint háromszázezer ember írta alá azt a petíciót Oroszországban, amiben azt sürgetik, engedjék szabadon azt a három lányt, akik hosszú éveken át tartó bántalmazás után tavaly nyáron megölték apjukat. A védőügyvédek most esélyt látnak arra, hogy a bíróság kimondja, az emberöléssel vádolt lányokat apjuk lelkileg és fizikailag is bántalmazta, szexuálisan zaklatta, így önvédelemből öltek, ezzel akár pedig még szabadon is távozhatnak.

Ezek a lányok olyan környezetben éltek, amiben folyamatosan a saját és egymás életét féltették. Gyakorlatilag teljesen elzárták őket a külvilágtól, kívülről nem kaptak semmilyen segítséget, így pedig kilátástalannak látták a helyzetüket. Amit tettek, csak arra irányult, hogy megakadályozza a közelgő erőszakot, ami biztosan elérte volna őket

– fogalmaztak.

Bár a lányok óvadék ellenében szabadlábon várják a következő tárgyalást, megtiltották nekik, hogy újságírókkal, vagy akár egymással beszéljenek. Az ügyészek szerint előre kitervelten öltek, bosszúból, mert a gyilkossághoz használt fegyvert a végzetes nap reggelén szerezték be, az apa pedig aludt a támadáskor.

Ha bűnösnek találják őket, a két nagyobb lány akár húsz év börtönbüntetést is kaphat. A legkisebb húg, aki még kiskorú volt a gyilkosságkor, tíz év börtönre számíthatna.

A védők viszont kitartanak amellett, hogy a lányok önvédelemből öltek. Az orosz törvények szerint ugyanis önvédelemre akkor is lehet hivatkozni, ha nem egy adott pillanat közvetlen veszélye miatt cselekednek így, hanem például folytatólagosan elkövetett bántalmazás miatt.

Harminchat késszúrással küldték a halálba

A három Hacsaturjan-lány, Marija, Angela és Kresztyina, a most 18, 19 és 20 éves nővérek a gátlástalan, alvilági kapcsolatokból élő férfi, az 57 éves Mihail Hacsaturjan lányai voltak.

A drogkereskedő nagyon nem is csinált titkot abból, hogy bűnöző, az egykori háborús veterán előszeretettel pózolt mindenféle fotón. Otthon pedig folyamatosan terrorizálta családtagjait, mégsem vették el például hatalmas fegyverarzenálját, még akkor sem, amikor már orvosilag is diagnosztizálták kóros elmeállapotát.

A lányok anyja szerint férje őt is rendszeresen bántalmazta, és már évekkel ezelőtt elküldte otthonról, lányai nem is tarthatták vele a kapcsolatot. Az apa azzal fenyegette a lányokat, hogy megöli a nőt, hogy ha vele akarnak élni.

A gyilkosságot megelőző évben a lányok összesen két hónapot jártak iskolába, de az apát sosem vonták kérdőre emiatt.

A végzetes napon, 2018. július 27-én Mihail Hacsaturján egyenként magához hívatta lányait, akiket leszidott, mert szerinte a lakást nem takarították ki eléggé, és paprikaspray-t fújt az arcukba. Miután a férfi elaludt, a három lány paprikaspray-vel, kalapáccsal és késsel esett neki a férfinak: harminchatszor szúrták meg a fején, a nyakán és a mellkasán. Ezután rendőrt hívtak, akik a helyszínen letartóztatták őket.

A lányok anyja azt állítja, korábban ő is többször jelzett a rendőrségnek, a szomszéd szintúgy, de arra nincs bizonyíték, hogy a hatóságok bármelyik esetben intézkedett volna.

Nem védi törvény az áldozatokat

Az ügy megosztja Oroszországot, orosz és külföldi civil szervezetek sora világított rá, hogy az orosz igazságszolgáltatás alig bünteti a családon belüli erőszakot és a szexuális bántalmazást. Emberjogi aktivisták szerint

a lányok nem bűnözők, hanem áldozatok,

mivel semmilyen külső segítségük és védelmük nem volt apjuk ellen. Oroszországban a rendőrség a családon belüli erőszakot olyan problémának tartja, amit otthon kell megoldania az érintett feleknek.

2017-ben Vlagyimir Putyin orosz elnök a konzervatív családvédő csoportok nyomására dekriminalizálta a családon belüli erőszak egyes formáit. Ez alapján, aki először követ el ilyet, és a bántalmazott rokon nem kerül kórházba, akkor a bántalmazó csak pénzbüntetésre vagy maximum két hétnyi börtönre számíthat.

A BBC szakértőkre hivatkozva azt írja, ezzel szemben

az orosz börtönökben fogvatartott nők 80 százaléka azért ül, mert megölte zaklató, bántalmazó családtagját.

2016 és 2018 között 2500 nő került emberöléssel börtönbe Oroszországban, ebből 2000 ölte meg bántalmazó rokonát.

Az emberjogi aktivisták a törvények megváltoztatását és védőintézkedéseket követelnek, mint például államilag fenntartott menedékhelyeket és távolságtartási végzéseket.

Megosztó téma

A lányok ügye mellett az oroszok is kiállnak különféle gyülekezésekkel és megmozdulásokkal. Egy jótékonysági koncerten például közel 177 ezer rubel (körülbelül 760 ezer forint) gyűlt össze, amit a védelmükre fordíthatnak.

Több tüntetést is szerveztek, például Szentpéterváron vagy Moszkvában, ahol több százan gyűltek össze szolidaritásból. Transzparenseken ez állt: „A szükséges önvédelem nem lehet bűn." Augusztusban négyszer is akartak vonulásos tüntetést szervezni, a hatóságok viszont minden alkalommal megtiltották azt.

Vannak persze a másik oldalon is bőven. Egy önmagát Férfiállamnak nevező konzervatív szervezet, akik a patriarchátus és nacionalizmus terjesztését népszerűsítik, kampányt indított „Rács mögé a gyilkosokkal" címszó alatt. A csoportnak közel 150 ezer tagja van a Facebookon, és azt akarják elérni, hogy a lányokat emberöléssel küldjék a börtönbe.

A nővérek azt mondják, nem bánták meg tettüket. Szerintük még a börtönben is jobb volt, mint otthon az apjukkal.

A cikk főképp a BBC, az Independent, a The Moscow Times és a The Guardian cikkei alapján készült.

(Borítókép: Marija és Angelina Hacsatruján a Moszkvai bíróságok 2019. június 26-án. Fotó: Sergei Karpukhin / TASS / Getty Images)