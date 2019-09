Trump: Minden lehetséges, de nem hiszem, hogy így lenne

Donald Trump nem ad hitelt a Politico című lapban megjelent értesüléseknek, melyek szerint Izrael lehallgatja a Fehér Házat. "Nem hiszek benne, nem gondolom, hogy az izraeliek ellenünk kémkednek" - közölte az amerikai elnök újságírókkal csütörtökön Washingtonban.

Minden lehetséges, de én mégsem hiszem, hogy így lenne.

- tette hozzá, majd az MTI szerint megjegyezte, hogy kapcsolata Izraellel "kiváló".

A Politico című amerikai lap csütörtökön reggel exkluzív információként közölte, hogy nagy valószínűséggel Izrael helyezett el 2017-ben olyan kicsiny lehallgató eszközöket a washingtoni Fehér Ház közelében és más washingtoni helyszíneken, amelyekkel rögzíteni lehet mobiltelefon-beszélgetéseket.

A lap azt is állította, hogy a lehallgatásról az amerikai kormányzatnak is tudomása volt, miután a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) részletesen nyomozott az ügyben és arra a következtetésre jutott, hogy izraeli kémek helyezhették el a lehallgató berendezéseket. Izrael azonnal cáfolta a lapértesülést, Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő pedig úgy nyilatkozott, hogy a cikk "minden részletében kitaláció". Az ügyről bővebben ebben a cikkünkben számoltunk be.

Még idén találkoztan Kim Dzsonunnal

Donald Trumpot az újságírók faggatták Iránról és Észak-Koreáról is. Az elnök Észak-Koreáról szólva azt mondta, hogy szándékában áll még az idén találkozni ismét Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral, aki a napokban beszélt arról, hogy találkozni szeretne az amerikai elnökkel.

A teheráni vezetőkkel esetlegesen tartandó tárgyalásokról azt mondta, hogy Irán szorgalmazza a találkozót. Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy az amerikai kormány készen áll-e a Teherán ellen hozott szankciók feloldására, ahogyan azt Haszán Róháni iráni elnök a tárgyalások előfeltételeként követeli. "Remélem, hogy sikerül megállapodásra jutnunk, szerintem ők akarják is ezt" - fűzte hozzá. Úgy vélte, hogy a perzsa gazdaság nagyon rossz állapotban van, és ez ösztökélheti a teheráni vezetést a tárgyalásokra.

Az iráni konfliktusról több cikkben részletesen írtunk, például itt is.