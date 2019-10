Antiszemita és lúzer volt a hallei merénylő, aki két embert ölt meg

Beismerte tettét az a férfi, aki szerdán két embert lőtt le Halléban egy zsinagóga előtt és egy kebabosnál, és több emberre rálőtt. A 27 éves Stephan Balliet elmondta: szélsőjobboldali és antiszemita indíttatásból cselekedett.

Peter Frank legfőbb ügyész a Spiegelnek terrorizmusnak minősítette az esetet. A német ügyészség szerint a férfi terve az volt, hogy behatoljon a zsinagógába és ott tömeggyilkosságot kövessen el. Az ügyészség két rendbeli emberöléssel és több rendbeli emberölés kísérletével gyanúsítja.

A férfi antiszemita és szélsőjobbos nézeteket vallott, de nem volt tagja a szélsőjobboldali köröknek, magányos elkövetőről van szó. Iskoláit nem tudta befejezni, az anyjával élt, a fegyvereket és a robbanóanyagokat otthon maga készítette.

A 27 éves,katonai ruhát, sisakot viselő férfi bérelt autójában komoly fegyverarzenál volt, amikor október 9-én délben a hallei zsinagógához érkezett. A zsinagógában több mint 50-en voltak a zsidóság egyik legnagyobb ünnepén, a jom kippuron.

A férfi bedobott egy házi készítésű gránátot a temetőbe, majd robbanóanyagot helyezett el a zsinagóga bejáratához, de a szerkezet nem működött. Ezután többször a zsinagóga kapujára lőtt, hogy bejusson az épületbe, de ez nem sikerült neki. Ezután hátulról hidegvérrel lelőtt egy arra haladó 40 éves nőt, majd visszaült az autójába és elhajtott.

Az egész akciót élőben közvetítette az interneten, ahol kommentálta is a történteket. A videóban antiszemita, bevándorlásellenes nézeteit fejti ki, a támadás előtt egy szélsőjobbos fórumon egy manifesztumot is közzétett. A videóban többször lúzernek nevezte magát amiatt, hogy nem sikerült az akciója, sőt a nézőitől azért is elnézést kért, hogy sajnos nem tud több embert megölni.

Ezután azonban megállt a közelben egy kebabos előtt, ahová bedobott egy másik házi készítésű gránátot, majd rálőtt egy emberre. A házilag átalakított fegyvere azonban elromlott, azért visszament autójához, majd a másik fegyverrel visszatért, és többször újra belelőtt sebesült áldozatába. A 20 éves férfi meghalt.

A támadó autóval menekült el, közben rálőtt egy házaspárra, amelynek mindkét tagja megsebesült. Egy taxistól elvette az autóját, azzal hajtott tovább. Később egy útépítésnél egy teherautó útját állta, ekkor tudták őrizetbe venni a rendőrök.