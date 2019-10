Már a szír kormányerőket és az oroszokat is beszippantotta a kurdok elleni offenzíva

A nemzetközi diplomácia ernyedt próbálkozásai mellett kedden is teljes erővel folytatódtak a harcok Északkelet-Szíriában, melynek határsávját a török hadsereg, illetve a vele szövetséges szíriai turkomán és arab milíciák próbálják elfoglalni a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőktől. Hírügynökségek erős tüzérségi tűzről számolnak be a frontról.

Rász-el-Ain és Tell-Abjad (Kobani) közti fő szakaszán. Azonban a londoni székhelyű, de a polgárháború eseményeiről kiterjedt aktivistahálózata révén pontosan beszámoló Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja szerint

a kurdok az éjjel ellentámadást indítottak a törökök által támogatott milíciák ellen Rász-el-Ain térségében

Délelőtt be is jelentették, hogy visszafoglalták a várost, azonban heves városharcok folynak, melyben több stratégiailag fontos pozíció is szinte óránként cserél gazdát. A Megfigyelőközpont szerint az SDF részéről már 133-ra rúg a múlt héten kezdődött offenzíva áldozatainak száma, azonban a törökök is 108 katonát veszítettek – azonban a veszteségből a hadsereg csak 5 katona elvesztését vallotta be. És miközben a magyar kormány - lényegében Erdoğan hamis frázisait visszaböfögve - a Törökországban élő 3,6 millió szíriai menekült helyzetének megoldásaként állítja be az offenzívát, addig kurd bejelentés szerint

néhány nap alatt már több mint negyedmillióan hagyták el frontvonalban lévő lakhelyüket.

A török támadás miatt teljesen leállt a humanitárius segélyezés, a nemzetközi szervezetek kivonják alkalmazottaikat, emiatt a lakóhelyükről elmenekültek helyzete még rosszabb lett. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala is ráncolja a homlokáőt: Hétfői bejelentése szerint "elképzelhető", hogy Törökországot felelősségre vonják a nemzetközi jog alapján azokért a kivégzésekért, amelyeket a vele szövetséges fegyveres csoportok hajtottak végre az offenzíva során.

Aszadék bevonultak

Közben új, az eddigieknél is bonyolultabb front nyílt az Eufrátesztől nyugatra található Manbídzs körzetében. A jellemzően nem kurdok által lakott régiót az SDF hathatós amerikai segítséggel 2016-ban foglalta el az Iszlám Államtól, Törökország rögtön követelni is kezdte, hogy a kurd vezetésű erők ürítsék ki, és vonuljanak vissza a folyó keleti partjaira. Amikor Trump tavaly először lengette be az amerikai csapatok kivonását, Manbídzs térségében a kurdok gyorsan a közelben állomásozó szír kormánycsapatokhoz fordultak segítségért. És miután hétfőn megállapodtak Damaszkusszal a „török agresszorok elleni védelemben“, újból megjelentek Aszad erői, melyek néhány, török irányítású milíciával azonnal harcba elegyedtek. Sőt, egyes meg nem erősített hírek már az Aszadot támogató orosz légerő bombázásairól is beszámol.

Bár Manbídzs térségében Ankara leginkább a helyi, gyakran igen szélsőséges és agresszív milíciák 14 ezer emberére támaszkodik, a Damaszkusszal való összeütközés mégis egy rettentően robbanásveszélyes helyzetet eredményez. Hiszen ahogy azt hétfőn Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter felvázolta, Törökország a NATO-tagja, így ha Aszad Törökország ellen fordul, akkor felmerül a katonai szövetség kollektív védelmi kötelezettsége. Azaz könnyen lehet, hogy