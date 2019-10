Az északír unionisták nem támogatják Boris Johnson brexitterveit

Az északír unionisták a csütörtökön kezdődő EU-csúcs reggelén bejelentették, nem támogatják Boris Johnson brexitmegállapodási javaslatát, mert nem értenek egyet az abban foglalt ír-északír határra vonatkozó vámszabály és áfa-tervekkel, derült ki a DUP közleményéből.

„Folytatjuk a kormánnyal való együttműködést, hogy megpróbáljunk egy olyan ésszerű megállapodást találni, amely működőképes Észak-Írország számára, és védi az Egyesült Királyság gazdasági és alkotmányos integritását."

Az északírek bejelentése azért jelent komoly csapást Boris Johnsonnak, mert a brit kormány és az Európai Unió képviselői az utolsó pillanatig tárgyaltak egy olyan új kilépési megállapodásról, amit a csütörtökön kezdődő EU-csúcson letehetnének a tagállami vezetők elé.

Bármilyen megállapodást előbb egyhangú döntéssel támogatniuk kell a tagállamoknak, azonban utána a brit parlamentnek is ratifikálnia kell. A Theresa May előző kormányfő alatt kialkudott megállapodást háromszor is visszadobták a képviselők.

Szerdán napközben több tagállami vezető és a britek oldaláról is jöttek bizakodó nyilatkozatok, de aztán bejelentették, hogy aznap nem várható megállapodás. Ugyanakkor a különböző források jelezték, hogy lényegében szinte minden vitás kérdést sikerült megoldani, viszont a brit kormány még nem hagyta jóvá az egész tervezetet.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke délután már kijelentette, hogy sikerült megegyezni a kilépési megállapodás alapjairól, és elméletileg csütörtökön el is fogadhatják ezt a megállapodást. Több tagállami vezető is óvatosan bizakodva nyilatkozott.

Boris Johnson közben Londonban tárgyalt a torykat támogató északír unionisták vezetőjével, kormányülést tartott, és a kemény brexitpárti konzervatívokkal is külön beszélt, hogy megpróbáljon kellő támogatást szerezni a végső javaslat mögé. A Downing Street hivatalosan annyit erősített meg, hogy Johnson elmondta: „van esély egy jó megállapodásra, de még nem tartanak ott, és maradtak megoldandó kérdések."

Johnson három nap alatt háromszor tárgyalt az északír unionisták vezetőjével, Arlene Fosterrel, a DUP tíz képviselőjének megnyerését ugyanis kulcsfontosságúnak tartják ahhoz, hogy bármilyen megállapodásnak esélye legyen átmenni az alsóházon. Az már szerdán kiderült, hogy a kemény brexit-párti toryk közül is többen ehhez köthetik a szavazatukat. Johnsonnak egyébként még így is mindenképpen szüksége lenne ellenzéki, vagy az általa a pártból kitett toryk szavazataira is, mivel nincs többsége az alsóházban.

A brit kormány szombaton tartana rendkívüli ülést a parlamentben, amin elvileg szavazhatnának egy megállapodásról, ha átmegy ilyen az EU-ban.

A brit kormány már azért is kész szöveget akart a csütörtök-pénteki EU-csúcsra, mivel a brit képviselők korábban törvényben kötelezték arra Johnsont, hogy az október 31-i kilépési határidő újabb halasztását kérjen az EU-tól, ha a szombati nap végéig nem szavaznak meg az alsóházban is egy EU-val elfogadott megállapodást, vagy az alsóház nem szavaz kifejezetten a rendezetlen brexit támogatásáról, amit már többször elutasított.