Október 9-én jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy az utolsó amerikai katonákat is kivonja Szíria észak-keleti, kurd milíciák uralta részéről. Mindezt tette azután, hogy telefonon beszélt Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, aki be is jelentette Trumpnak, hogy ebben az esetben le fogja rohanni a török állam által régóta terroristának tekintett kurdok területeit, a török hadsereg és légierő, valamint az ezekkel együttműködő, sok esetben szélsőséges iszlamista arab milíciák pedig nem sokkal később el is kezdték bombázni és megszállni a kurdok területeit.

Alig tíz nap alatt óriásit fordult a világ, nemcsak Szíriának ebben az észak-keleti szegletében, de az egész Közel-Keleten: a térségben egyedülállóan világi, baloldali, feminista és föderalista kurd államkezdemény, Rodzsava körül gyakorlatilag elfogyott a levegő, Bassár el-Aszad szír diktáror visszaszerezte a befolyását majdnem teljes Szíria felett, az Egyesült Államok helyett Oroszország lett a térség sorsát eldöntő legfontosabb hatalom, és kiderült, hogy Erdoğan elnök szinte bármit ki tud zsarolni az Európai Unióból.

Hogy pontosan mi történik a térségben, hogyan alakulnak a helyi erőviszonyok, ki van kivel, és mi lesz a megtámadott kurdokkal, arról az Index két külpolitikai újságírójával, Tóth Gergellyel és Nyilas Gergellyel beszélgettünk a Kibeszélő podcast legújabb adásában.