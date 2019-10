Amerikai lapok szerint Orbán is Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot

A politikus még injekciókat is kapott, hogy a hangszálai bírják a megpróbáltatásokat.

Közben folyamatosan gyűlnek az amerikai elnökről a terhelő információk, és az elmozdítását támogatók aránya nő. Politikailag mégis bejöhet Trump taktikája, Joe Bident eltemetheti, de súlyos alkotmányos válságot is hozhat.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök véleményét is kikérte Donald Trump amerikai elnök Ukrajnával kapcsolatban, annak ellenére, hogy nemzetbiztonsági tanácsadói ellenezték Orbán meghívását a Fehér Házba, írja az amerikai New York Times.

A lap szerint Orbán véleménye is hozzájárult ahhoz, hogy Trumpban milyen kép alakuljon ki Ukrajnáról.

Erről ír a szintén amerikai Washington Post is, amely szerint Orbán mellett Putyin is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Trump egy menthetetlenül korrupt országként gondoljon Ukrajnára, amelyről egyébként azt sejtette, hogy onnan próbálták meg aláaknázni 2016-os elnökválasztási kampányát. Azt megjegyzik, hogy egyik külföldi vezető, tehát sem Orbán, sem Putyin nem próbálta meggyőzni az amerikai elnököt arról, hogy Ukrajnától szerezzen terhelő bizonyítékot a demokrata elnökjelölt-aspiráns Joe Biden ellen, vagy, hogy az ukránok beavatkozhattak a 2016-os választásba.

A New York Times szerint a Fehér Ház akkori nemzetbiztonsági tanácsadója, John R. Bolton és Fiona Hill, az augusztusban távozott nemzetbiztonsági szakértő is ellenezte Orbán meghívását, azonban Mick Mulvaney, a Fehér Ház kabinetfőnöke támogatta azt. A lap értesülései szerint Mulvaney még a kongresszusban eltöltött évei alatt lett Orbán tisztelője. Trump végül úgy döntött, hogy találkozik Orbánnal, és a lap forrásai szerint a találkozó megerősítse benne azt a véleményt, amit korábban ügyvédje, Rudolph W. Giuliani és Vlagyimir Putyin orosz elnök is mondott Ukrajnáról.

Trump tíz nappal azután, hogy találkozott Orbánnal májusban, több magas beosztású tanácsadóját is meghallgatta, olyanokat is, akik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beiktatásáról tértek vissza. Többek között Rick Perry, amerikai energiaügyi miniszterrel, Kurt D. Volker, ukrajnai különleges megbízottal, valamint Gordon D. Sondland EU-nagykövettel is értekezett, és mind arról beszéltek, hogy Zelenszkijt támogatnia kellene az Egyesült Államoknak. Trumpot viszont nem tudták meggyőzni, és azt hajtogatta, hogy az ukránok szörnyű emberek, és megpróbálták aláaknázni a 2016-os elnökválasztási kampányát.

Azt már a Washington Post írja, hogy George Kent külügyi helyettes államtitkár egy múlt héten, zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen vallott arról, hogy Orbánnak és Putyinnak milyen szerepe volt abban, hogy végül Trump július 25-én felhívta Volodimir Zelenszkijt, és azt kérte beszélgetőpartnerétől, hogy indítson korrupciós nyomozást az elnökjelöltségre pályázó demokrata párti exalelnök, Joe Biden fia ellen ottani üzleti ügyei kapcsán. A beszélgetés miatt indították meg később a demokraták az impeachment eljárást Trump ellen.

(Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor a washingtoni Fehér Ház Roosevelt-termében 2019. május 13-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)