Visszalép az elnökjelöltségtől Beto O'Rourke

Korábban nagy esélyesnek tartották a demokrata elnökjelöltségre Beto O'Rourke volt texasi képviselőt, aki végül pénteken visszalépett az elnökválasztási küzdelemből, írja a New York Times. Így 17 politikusra szűkült a Demokrata Párt előválasztásának a mezőnye.

Beto 2018-ban megpróbálkozott a texasi szenátori pozíció megszerzésével, de elbukott a republikánus Ted Cruzzal szemben – igaz, csak három százalékkal maradt le tőle az egyébként stabilan jobboldali államban. 2019 márciusában bejelentette, hogy elindul az amerikai elnökségért folyó versenybe: akkor azt írtuk róla, hogy

a 46 évével fiatalnak számító politikus gyakorlatilag két év alatt vált tökismeretlen képviselőből az Új Kennedyvé rajongói szemében.

Azonban a verseny hatalmas mezőnyében Beto már nem tudott úgy kitűnni, ahogyan feltűnt Texasban, ráadásul a kampánya már így is hatalmas anyagi terhet hozott számára – miközben az első valódi előválasztásig még hónapok vannak hátra.

Támogatottsága az utóbbi hetekben 1-2 százalék körül mozgott, miközben az év elején volt, hogy a tíz százalékot is meghaladta. Az alacsony támogatottság miatt pedig nem tudott bejutni a november-decemberi tévévitákra sem. Beto a visszalépésről szóló döntését már a hét közepén meghozta a New York Times szerint, de végül pénteken jelentette be hivatalosan, hogy nem indul sem az elnökjelöltségért, sem a texasi szenátori posztért 2020-ban.

A Demokrata Párt előválasztási folyamata jövő februárban veszi kezdetét az iowai kaukusszal, majd egészen júniusig minden államban megtartják az előválasztást, és végül a július közepi konvención dől majd el hivatalosan, ki lesz Donald Trump kihívója a 2020. novemberi elnökválasztáson.