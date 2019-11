Fegyverszünetet kötöttek a jemeni szakadárok a kormánnyal

Általános fegyverszüneti megállapodást kötött kedden Rijádban a nemzetközileg elismert jemeni kormány és a dél-jemeni szakadár lázadók, ennek az úgynevezett rijádi megállapodásnak hatalommegosztási megállapodás is része, írja az MTI.

Az aláírási ünnepségen jelen volt Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös mellett a jemeni elnök is, és miután az Egyesült Arab Emírségek támogatja a megállapodást, jelen volt Mohamed bin Zájid Ál Nahajan emírségekbeli trónörökös is.

A megállapodás célja a két fél között hónapok óta tartó harcok leállítása. Mindkét fél tagja a Szaúd-Arábia vezette arab koalíciónak, amely a Irán támogatta síita muzulmán húszik ellen harcol a jemeni háborúban.

A békeajánlat azután érkezett, hogy súlyos légi csapás érte Szaúd-Arábia olajiparának két fontos létesítményét, ennek következtében az ország olajfinomító kapacitása átmenetileg kevesebb mint a felére csökkent. A drónokkal és/vagy cirkáló rakétákkal végrehajtott légitámadást a jemeni húszik vállalták magukra, de Szaúd-Arábia – és a velük szövetséges Egyesült Államok – a húszikat támogató Iránt vádolja annak elkövetésével.

A húszi lázadókat Irán támogatja és több támadás is érte területükről Szaúd-Arábiát, amely a jemeni kormányerők mögött áll. A lázadók ígéretet tettek arra is, hogy leállítanak minden, Szaúd-Arábia területét érő akciót is.

A jemeni polgárháború eddig 10 ezer civil életét követelte és emberek millióit kényszerítette otthonuk elhagyására az arab világ legszegényebb, 26 milliós országában.

A szaúdi olajfinomítók elleni támadásról és annak utóéletéről, illetve lehetséges következményeiről ebben a cikkben írtunk részletesebben .