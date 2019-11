Újabb medvét gázoltak el Romániában, ahol már mindennaposak az ilyen balesetek

Vasárnap este a Szeben megyei Fenyőfalva közelében gázoltak halálra egy úttestre tévedt medvét, írja a Főtér.ro.

Az autó vezetője nem sérült meg súlyosabban az esetben, ami már nem az első baleset volt az elmúlt napokban Erdélyben, amikor egy medvét ütöttek el. Szombat este Hargita megyében, Szovátánál történt ugyanilyen baleset. Akkor a szerencsétlenül járt medve az ütközés után majd egy napi szenvedett még az úttesten, mielőtt döntést hoztak volna az elaltatásáról.

Ez a baleset politikai következményekkel is járt, mivel a román belügyminiszter, Ion Marcel Vela vasárnap bejelentette, hogy elindította Jean-Adrian Andrei, Hargita megyei prefektus leváltásának procedúráját, mert nem tette meg időben a szükséges intézkedéseket a szovátai medvegázolás után.

Péntek éjszaka másik két medvét is elütöttek Maros megyében, számolt be a Főtér.ro. Az elmúlt hónapokban több medvetámadás is történt Erdélyben, ezért a környezetvédelmi miniszter 140 példány kilövésére adott engedélyt még júliusban.