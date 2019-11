Visszavonul a közélettől András yorki herceg

András yorki herceg visszavonul a közéleti tevékenységtől, írja a SkyNews. Ezt a néhány nappal korábbi, sokak által kritizált TV-interjúja után jelentette be a brit királyi család tagja.

A herceg kijelentette, hogy „mélységesen együttérez" Epstein áldozataival, és „hajlandó segítséget nyújtani a megfelelő rendészeti szerveknek a nyomozáshoz, ha szükséges".

A közleményben arról ír, az elmúlt néhány napban egyértelművé vált számára, hogy a Jeffrey Epsteinnel való korábbi kapcsolatának körülményei súlyos zavarokat okoztak a királyi családban, és azokban a jótékonysági szervezetekben is, amelyeket büszkén támogat. Ezért megkérte az uralkodót, hogy a jövőben mentse fel a közfeladatok alól, ezt pedig a királynő jóvá is hagyta számára.

A milliárdos Jeffrey Epsteint idén augusztusban találták holtan cellájában, miután felszámolták a gyereklányokból épített szexhálózatát. A feltételezések szerint több befolyásos és ismert személy is igénybe vehette Epstein szolgáltatásait, András herceget egy már felnőtt korú nő vádolta meg azzal, hogy szexuálisan kihasználta őt amikor még fiatalkorú volt. A most 36 éves Virginia Roberts szerint András három alkalommal érintkezett vele szexuálisan Epstein bizarr pedofil szigetén.

Epstein halálának körülményei egyébként továbbra is tisztázatlanok. Az elszámoltatástól azoknak a nőknek is van félnivalója, akik folyamatosan biztosították Epsteinéknek az utánpótlást áldozatokból, és a férfi szavára a szexuális visszaélésekben is részt vettek.