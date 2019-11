Trump hazugsággal vádolja az ellene folyó eljárás tanúit

Az ellene indított vádemelési eljárást (impeachmentet) előkészítő képviselőházi meghallgatásokat bírálta és hazugsággal vádolta a tanúkat Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fox tévécsatornának adott, közel egyórás interjújában – írja az MTI.

Trump ellen a demokrata párti ellenzék azért kezdeményezte az impeachment megindítását, mert kiderült, hogy az elnök egy júliusi telefonbeszélgetésben felvetette Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy érdemes volna kivizsgáltatnia Joe Biden volt amerikai alelnöknek, egyúttal a demokraták egyik lehetséges elnökjelöltjének és fiának, Hunter Bidennek az ukrajnai üzleti ügyeit. (Hunter Biden akkor lett a Burisma nevű ukrán gázcég igazgatósági tagja, amikor apja az Egyesült Államok alelnöke volt.) A demokraták feltételezése szerint Trump a Bidenék elleni vizsgálatot szabta volna az Ukrajnának ígért katonai segély feltételéül, ezzel visszaélt hivatali hatalmával.

Trump a meghallgatáson előző nap részt vett David Holmes diplomatáról állította azt, hogy eskü alatt tett tanúvallomásában nem mondott igazat. Holmes – aki az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetségén politikai tanácsadó – csütörtökön a törvényhozóknak azt mondta, hogy hallott egy telefonbeszélgetést, amelyben Trump a Bidenék ellen indítani javasolt ukrajnai vizsgálatokról faggatta Gordon Sondlandet, az Egyesült Államok Európai Unióhoz akkreditált nagykövetét.

Garantálom, hogy erre a telefonbeszélgetésre soha nem került sor

– állította Trump a Foxnak adott interjújában. Az elnök azt is állította, hogy alig ismeri Sondlandet, aki pedig nem karrierdiplomata, hanem az ő politikai kinevezettje. Egy nappal korábbi tanúvallomásában egyébként Sondland a David Holmes által elmondottakat erősítette meg.

Hazudik, tiszteletlen, beteg báb, korrupt

Az interjúban az elnök az elmúlt napokban a három képviselőházi bizottság – a hírszerzési, a külügyi és az ellenőrzési – együttes meghallgatásán elhangzottakra reagált, és minősítgette a résztvevőket. Marie Yovanovitch volt ukrajnai nagykövetnek felrótta, hogy a hivatali dolgozószobájában nem volt hajlandó kitenni a szokásos Trump-fotót, és személyes ügyvédje, Rudy Giuliani "nem mondott jókat róla". Adam Schiffről, a hírszerzési bizottság demokrata vezetőjéről, a meghallgatások irányítójáról Trump úgy fogalmazott: "beteg báb" és "korrupt politikus", és az elsők között őt idéztetné be a szenátusi tárgyalásra.

Trump megerősítette a Fehér Ház szóvivője, Hogan Gidley által csütörtök éjjel kiadott közleményben foglaltakat, miszerint azt akarja, hogy az ellene folyó impeachment eljárás a szenátus elé kerüljön. Az elnök elmozdítását célzó alkotmányos eljárás ugyanis két szakaszból áll: a képviselőház kezdeményezi, és ha a képviselők többsége megszavazza, az ügy a szenátus elé kerül, ahol pert folytatnak le. Ennek végén születik meg a döntés az elnök felmentéséről vagy ennek elutasításáról. Arra a kérdésre, hogy számít-e az alkotmányos úton történő eltávolítására, Trump nemmel válaszolt.

Azt hiszem, nagyon nehéz lesz nekik eltávolítaniuk, ha abszolút semmi nincs a kezükben

– mondta, hozzátéve, hogy ismeri annak a kiszivárogtatónak a nevét, aki hírt adott a közte és az ukrán elnök között lezajlott telefonbeszélgetésről.

Trump az interjúban beszélt arról is, amit egyébként már korábban is hangoztatott, de bizonyítékot soha nem szolgáltatott rá: szerinte az Obama-kormányzat 2016-ban lehallgatta a választási kampányát. "Megpróbálták megakadályozni az elnökségemet" – mondta. Megismételte azt a már szintén korábban is elhangzott vádat, hogy 2016-ban szerinte az ukránok beavatkoztak az amerikai választási kampányba azzal a céllal, hogy vetélytársát, Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltet segítsék. "Ne felejtsük el, Ukrajna gyűlölt engem, a választások után is a sarkamban voltak" – fogalmazott. A vélelmezett ukrán beavatkozás tényét csütörtöki meghallgatásán Fiona Hill, a Fehér Ház egyik volt tanácsadója cáfolta.