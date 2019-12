Egymillió euróval segíti Szlovákia a halálos gázrobbanás áldozatait

Az eperjesi gázrobbanás több halálos áldozatot és sérültet is követelt, a város polgármestere rendkívüli állapotot rendelt el, a miniszterelnök anyagi támogatást ígért a helyi lapok szerint.

Pénteken egy gázrobbanás miatt kigyulladt egy 12 emeletes panelház a szlovákiai Eperjesen. A detonációban legalább öt ember vesztette életét, negyvenkilencen megsérültek. A Bumm.sk összefoglalója szerint Peter Pellegrini kormányfő tegnap este azt mondta, hogy a pontos áldozatok számát egyelőre nem lehet tudni, este ugyanis több emelet még égett.

A Paraméter alapján este fél 10-kor a helyi rendőrség bejelentette, hogy sikerült lokalizálniuk a tüzet, a Facebookon reggel pedig azt írták, 8-kor válságkezelési értekezletre kerül sor az újabb eljárások megbeszélése miatt.

A pénteki gázrobbanást vélhetőleg az okozhatta, hogy a lakóház liftaknája megtelt gázzal. A robbanás a 9. emeleten kezdődhetett, a lángok pedig végül elértek a 12-ig is. A Paraméter szerint este még arról számolt be a helyi sajtó, hogy 21.45-kor 39 sérültet láttak el a mentők, közülük kilencet kellett kórházba szállítani. Eperjes polgármestere, Andrea Turčanová és a megyei elnök, Milan Majerský is biztosított az esti órákra szállást a lakóknak. A lakosoknak további tájékoztatást szombat reggel 9 órára ígértek a helyi alapiskola előtt.

6 Galéria: Kigyulladt egy ház Eperjesen Fotó: Frantisek Ivan / MTI

A péntek esti ülésen Szlovákia miniszterelnöke, Peter Pellegrini bejelentette, hogy egymillió eurót ítél oda a tartalékalapból Eperjes városának. A Bumm.sk szerint Pellegrini azt mondta,

Hétfő reggel megérkezik az első egymillió euró a város számlájára a szükséges kiadások fedezésére.(...) Az összeget elsődlegesen az épület állapotának stabilizálására fogják felhasználni, amíg nem születik végleges döntés a további sorsáról, a szanálásáról vagy a felújításáról.

Az épület stabilizálására azért is van szükség, mert korábban a város polgármestere rendkívüli helyzetet rendelt el, ugyanis a tűz miatt fennáll az épület összeomlásának veszélye is.

(Borítókép: Tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén egy gázrobbanás miatt kigyulladt tizenkét emeletes épületnél Eperjesen 2019. december 6-án. Fotó: MTI/AP/TASR/Frantisek Ivan)