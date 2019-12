Rekordhoz közelít a sztrájk Párizsban

Hétfőre kicsit javult a december 5 óta sztrájkokkal nehezített párizsi tömegközlekedés helyzete – írta a The Local francia kiadása. A metró egyes szakaszai továbbra is korlátozottan működnek, de nagyobb része érhető el, mint eddig.

Hetek óta először fordul elő, hogy csak két metróvonal van teljesen lezárva.

A tömegközlekedésbe dolgozók sztrájkja a nyugdíjreform miatt kezdődött, hétvégére vált az ország elmúlt 40 évének második leghosszabb ilyen jellegű, folyamatos munkabeszüntetésévé, megdöntve az 1995-ban tartott 22 napos sztrájkot is. Akkor a jóléti szolgáltatások megkurtítására irányuló kezdeményezéstől végül elállt a kormány a sztrájk hatására – a szakszervezetek most is ebben bíznak. A leghosszabb folyamatos sztrájkot a tömegközlekedésben 1986-1987 fordulóján tartották, az 28 napig tartott.

A tiltakozás a sztrájkhullámba illeszkedik bele, legutóbb a vasút tartott három hónapos – ám nem folyamatos – munkabeszüntetést. A szakszervezetek szerint hiába okoz komoly kényelmetlenséget a tömegközlekedés korlátozásával járó tiltakozás, annak megvan a társadalmi támogatottsága, hiszen a nyugdíjreform – többek között a nyugdíjkorhatár kitolása – nem csak egyes ágazatokat érint, hanem minden dolgozót.

Karácsony előtt a kormány tett ugyan engedményeket, de a szakszervezetek szerint nem eleget, így a tárgyalások január 7-én folytatódnak.

Nem akarnak még húsz évig a balettban ugrálni

A tiltakozás széleskörűségét mutatja a balettművészek sztrájkja is. A jelenlegi tervek szerint ugyanis a balettművészek az eddigi, kedvezményes, 42 éves kortól igénybe vehető nyugdíj helyett egységesen, 64 éves korukban válhatnának jogosulttá a nyugdíjra.

Ehhez a kormány szakmai átképzési tervet ajánlott a művészeknek, a színpadi karrierjük befejezése utáni elhelyezkedés megkönnyítése érdekében. A művészek eddig már nyolcmillió eurós kiesést jelentő sztrájkja nyomán a kormány annyi engedményt tett, hogy az új szabályozást csak a 2020 január 1. után állományba lépő művészeket érintené.