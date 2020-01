Putyinék cége titkolt zsoldosokat ápol

Azt ajánlom, felejtse el ezt a klinikát – üzente a Reutersnek Vlagyiszlav Baranov, amikor az újságíró nyilatkozatot kért a szentpétervári intézmény vezetőjétől. Beszámolók szerint nem egyszerű magánklinikáról van szó:

Itt ápolják az orosz zsoldosokat, akik Moszkva szerint nem is léteznek.

Mások szerint nagyon is vannak, megfordultak Szíriától Ukrajnán, Közép-Afrikán, Mozambikon át Líbiáig, ahol a hírek szerint csak szeptemberben 35 orosz zsoldos halt meg. A Wagner Katonai Magántársaság (CSVK Wagnera) líbiai szerepvállalása miatt a török elnök, a Moszkvával egyébként egy rövid mosolyszünet után újra fontos partneri kapcsolatokat ápoló Recep Tayyip Erdogan is szót emelt az év végén – már csak azért is, mert Törökország is meg akart jelenni a szétszabdalt Líbiában, de egyelőre az elismert líbiai parlament nem kér belőle. Az orosz elnök nem ismeri el, hogy Líbiában orosz zsoldosok lennének.

A „Putyin séfjeként” ismertté vált Jevgenyij Prigozsinhoz kötött zsoldosüzlet azonban a hírek szerint virágzik, Afrikában is egyre inkább kiszorítja a jogilag szürkezónában mozgó üzlet nyugati szereplőit.

A Putyin köréhez juttatott Szogaz biztosítótársasághoz tartozó Szogaz-Med által vitt szebtpétervári klinika vezetője azért is fontos szereplő, mert egy másik egészségügyi beruházásban érdekelt cégben közösen van jelen a Vlagyimir Putyin idősebb lányának tartott Marija Voroncovával, aki gyermekbelgyógyászként végzett.

A Reuters az értesülés után a klinika udvarán beszélt olyan sérülttel, aki elmondása szerint Líbiában harcolt. Zsoldosként szolgálni egyébként tilos az orosz törvények szerint, olyannyira, hogy ha egy klinika ilyen ápoltról értesül, akkor jelentenie kellene a hatóságoknak.

A Szogaz-Med 2010-ben megnyitott szentpétervári magánklinikája legalább 2016 óta fogad zsoldos szolgálatban megsérült betegeket – állítja a Reuters, amely beszélt olyan asszonnyal, akinek elmondása szerint a fia is ilyen kezelésben részesült és a hárommillió forintnak megfelelő ápolási díjat sem kellett nekik kifizetniük, ám azt, hogy azt ki fedezte, nem tudják. A Reuters azonban hozzáteszi, hogy a nő szavait iratokkal nem támasztotta alá. A Szogaz egyébként a 2016-ban létrehozott orosz Nemzeti Gárda tagjainak egészségügyi ellátásáért is felel. (A gárda vezetője két éve bunyóra hívta ki az orosz ellenzék vezéralakját, a néhány napra rendszeresen elzárásra ítélt Alekszej Navalnijt.)

Reuters zsoldosok ápolásával kapcsolatos kérdéseire az elnök szóvivője közölte: azokra sem a Kreml, sem egyetlen minisztérium nem reagál.