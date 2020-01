Impeachment: a Bill Clinton elleni eljárás különleges ügyésze is védi Trumpot

A különleges ügyészként a 90-es években a Bill Clinton elleni vizsgálatot vezető Kenneth Starr is beszállt a jogászok közé, akik , akik a Donald Trump amerikai elnök ellen folyó alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) jövő héten kezdődő szenátusi tárgyalásán az elnök védelmét ellátják, jelentette be Jay Sekulow, Donald Trump ügyvédje. Szerepet kap emellett Alan Dershowitz is, aki ügyvédként O. J. Simpson 1995-ös és Jeffrey Epstein 2008-as perében is a védelemben dolgozott, írja a BBC.

Sekulow közleménye szerint Dershowitz alkotmányos érveket fog felsorolni az eljárás és az elnök elmozdítása ellen. Alan Dershowitz az Egyesült Államok egyik legismertebb ügyvédje, aki pályafutása során olyan hírességeket védett, mint Mike Tyson, a nemi erőszakkal megvádolt ökölvívó, Patty Hearst, a Hearst-sajtódinasztia elrabolt lánya vagy Claus von Bülow, a felesége elleni gyilkossági kísérlettel vádolt dán-brit milliárdos, akinek peréből film is készült, írja az MTI.

Dershowitz a Twitteren azt írta: azért vesz részt az impeachment-tárgyaláson, hogy megvédje az alkotmányt, és elejét vegye „egy veszélyes alkotmányos precedens megteremtésének". Azonban hangsúlyozta, hogy nem lehet a csapat tagjának nevezni, arra kérték fel, hogy terjessze elő alkotmányos érveit, amelyeket „előterjesztettem volna akkor is, ha Hillary Clintont választották volna meg elnöknek és ellene indult volna impeachment-eljárás”.

Kenneth Starr a Bill Clinton ellen indított eljárás republikánus ügyésze volt, aki korábban a Clinton házaspár régi, arkansasi birtokügyletét is vizsgálta. Közleményében Jay Sekulow bejelentette, hogy a védőkhöz csatlakozik még Robert Ray független tanácsadó is, aki a Clinton elleni eljárásban az elnök elleni jelentés végleges változatát állította össze. A szenátusi tárgyaláson az elnököt védő jogászcsapatot Jay Sekulow és Pat Cipollone, a Fehér Ház tanácsadója vezeti.

Péntek délután a Fox televízió azt közölte, hogy Pam Biondi volt floridai államügyész és Jane Raskin, Donald Trump személyes tanácsadója szintén részt vesz a védelem munkájában.

A szenátusi tárgyalás kedden kezdődik meg, miután csütörtökön John Roberts, a tárgyalást vezető főbíró, az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke és a szenátus tagjai – akik a tárgyaláson az esküdtek szerepét látják el – ünnepélyes keretek között a kongresszusban letették az esküt.

A demokrata többségű képviselőház képviselői pedig a decemberben Trump ellen megszavazott két vádpontot, a hatalommal történt visszaélést és a kongresszus munkájának akadályozását előterjesztették a szenátusnak. A republikánus többségű felsőházban kétharmados többség kellene Trump elmozdításához.