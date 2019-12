Vád alá helyezte Donald Trumpot a képviselőház

Megszavazta a Donald Trump elleni impeachment eljárást, és ezzel gyakorlatilag vád alá helyezte az elnököt az amerikai törvényhozás alsóháza helyi idő szerint szerda este. Ezzel Trump lett 1789 óta a harmadik amerikai elnök, aki ellen az alsóház vádat emelt, bár a várakozások szerint két elődjéhez (Andrew Johnsonhoz és Bill Clintonhoz) hasonlóan őt sem fogják elmozdítani tisztségéből az impeachment, azaz az alkotmányos felelősségre vonási eljárás eredményeként.

A demokrata párti többségű alsóház, a képviselőház két vádpontban vonta eljárás alá Trumpot, egyrészt hatalommal való visszaélés, másrészt az ellene folyó kongresszusi vizsgálat akadályozása miatt. Mindkét pontban nagyrészt a pártvonalakat követte a szavazás, a repbulikánusok mindannyian nemmel szavaztak, a demokraták közül pedig ketten, illetve hárman nemmel szavaztak, egy képviselő mindkét esetben tartózkodott.

A szavazást hatórás vita előzte meg a képviselőházban, amely során a demokrata párti felszólalók a demokrácia védelméről beszéltek, Nancy Pelosi demokrata házelnök pedig azzal indokolta az eljárást, hogy Trump "veszélyt jelent a nemzet biztonságára és a választások tisztaságára". A republikánusok és a vitát a Twitteren kommentáló Trump viszont "boszorkányüldözésnek" és a demokratikusan megválasztott elnökkel szembeni "puccsnak" nevezték az eljárást, megkérdőjelezve annak legitimitását.

A vádemelést követően az impeachment eljárás a törvényhozás felsőházában, a szenátusban folytatódik. A folyamat végső stádiuma leginkább egy bírósági tárgyaláshoz hasonlít, ahol a vád képviseletével megbízott alsóházi képviselők előadják a vizsgálataik során feltárt bizonyítékokat, majd ezek fényében a szenátus tagjai szavaznak az elnök “bűnösségéről”. A per során elvben a védelem is megszólalhat, de sajtóhírek szerint Mitch McConnell republikánus házelnök nem szeretné tanúk behívásával bonyolítani a dolgot, inkább minél hamarabb lezavarná a szavazást.

Ennek oka, hogy a felsőházban kétharmados többség kell az elnök elítéléséhez, ami egyben a hatalomból való elmozdítását is jelenti. Ugyanakkor Trump Republikánus Pártja szűk többségben van a kamarában, a 100-ból 53 helyet birtokol. Emiatt még néhány mérsékelt republikánus szenátor átszavazása esetén sem valószínű, hogy az eljárás az elnök hivatalból való távozásával ér véget.

A vád szerint zsarolt

Az első vádpont alapja, hogy az elnök a nyáron arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, indítson korrupciós vizsgálatot Joe Biden demokrata párti exalelnök fia ellen, aki korábban egy ukrán gázipari cég igazgatótanácsának tagja volt. A kérés a két elnök július 25-i telefonbeszélgetésén hangzott el, amelyről értesülve egy hírszerzési tiszt belső panaszt tett, mert úgy ítéltve meg, az elnök ezzel megsérthette a választási törvényt.

Az ügy szeptemberben került napvilágra, a képviselőház igazságügyi bizottsága ekkor kezdett vizsgálódni. Az impeachment végül szeptember végén indult meg. A magyarra általában alkotmányos felelősségre vonási eljárásként vagy vádeljárásként fordított impeachment a gyakorlatban azt jelenti, hogy a törvényhozás felelősségre vonja az elnököt, ha felmerül a gyanú, hogy "árulást, zsarolást vagy más főbenjáró bűnt" követett el. Erre hivakozva a kongresszus el is mozdíthatja a hatalmából, bár ilyenre még nem volt példa. (Az ügy és az eljárás részleteit szerdán hosszabban is összefoglaltuk.)

A hatalommal való visszaélés alapja, hogy a vád szerint Trump kérését azzal nyomatékosította, hogy visszatartott egy, a kongresszus által Ukrajna számára megszavazott 400 millió dolláros katonai segélyt. Ez a vádpontokat megfogalmazó képviselőházi igazságügyi bizottság szerint zsarolásnak és a hatalommal való visszaélésnek minősül.

A dolog különösen azért érdekes, mert Joe Biden jelenleg versenyben van a Demokrata Párt elnökjelöltségéért, sőt felmérések szerint az ellenzéki mezőny legnépszerűbb tagja, más szóval Trump potenciális kihívója a 2020-as elnökválasztáson. A demokraták szerint tehát arról van szó, hogy az elnök hatalmával visszaélve zsarolt egy külföldi vezetőt, hogy indítson vizsgálatot fő kihívója ellen, és ezzel avatkozzon be oldalán a jövő évi voksolásba.

A másik vádpont arra vonatkozik, hogy Trump és a Fehér Ház több jelenlegi kormánytisztviselőnek is megtiltotta, hogy tanúskodjanak a szeptember végén indult vizsgálat során, és számos, az ügy szempontjából fontos dokumentumot sem adtak ki a vizsgálódó képviselőházi bizottságoknak.

Tagadta, majd beleállt

Donald Trump és a Republikánus Párt egyes prominens tagjai a kezdetektől azzal érveltek, hogy a Nancy Pelosi által indított impeachment-vizsgálat “boszorkányüldözés” és “illegális puccs” az elnök ellen, annak semmi alapja nincs. Trump eleinte tagadta, hogy zsarolta volna Zelenszkijt, bár a kérés szerepelt a kettejük júliusi beszélgetésének hivatalos (bár nem teljes) összefoglalójában. Később közölte, hogy ha így is tett, azzal sincs semmi baj.

Az elnök a szavazás előtti napon hatoldalas, indulatos levelet írt Pelosinak, amiben ismét boszorkányüldözésnek, keresztes hadjáratnak, illegálisnak nevezte az eljárást, a képviselőházi szavazás idején pedig a michigani Battle Creekben tartott kampányrendezvényt, amelyen hívei előtt kérdőjelezte meg az impeachment legitimását. Ezeket az érveket ismételték a repbulikánus képviselők a szerdai vita alatt is: a párt és az elnök taktikája a kezdetektől az volt, hogy a konkrét vádak és bizonyítékok kikezdése helyett magát az eljárást kérdőjelezzék meg, és egyoldalú, pártos akcióként hivatkozzanak az ügyre.

Azt az ukrán elnök is tagadta, hogy Trump megzsarolta volna, bár az eljárás során tanúskodó külügyi tisztviselők szerint az amerikai elnök valóban a katonai segély megvonásával próbált nyomást gyakorolni Kijevre. A vizsgálat során az is kiderült, hogy Trump és egyes hozzá közel álló tisztségviselők a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve próbálták rávenni a Biden fia elleni nyomozásra az ukrán felet. A képviselőház igazságügyi bizottsága ezen tanúvallomásokra alapozva javasolta a vádemelést.

Ahogy korábban részletesen is írtunk róla, a dolog háttere egy, amerikai sajtóhírek szerint az elnök ügyvédje, Rudy Giuliani által előkapart összeesküvés-elmélet, amely szerint a 2016-os elnökválasztáson Ukrajna Hillary Clintont, Trump demokrata párti ellenfelét segítette. Ez végső soron Giuliani válasza arra a vádra, miszerint Oroszország Trump győzelmét próbálta segíteni 2016-ban. Az ukrán beavatkozás vádját az amerikai hírszerzés elvetette, az orosz beavatkozás tényét viszont megerősítette.

Megosztja a népet

Ettől függetlenül az tény, hogy Joe Biden fia, Hunter Biden 2014 és 2019 között a Buriszma nevű ukrán gázipari cég igazgatótanácsának a tagja volt. Ez a cég Mikola Zlocsevszkij oligarcha tulajdona, aki ellen az utóbbi években több korrupciós vizsgálat is indult. Bár arra vonatkozóan nem ismert bizonyíték, hogy Hunter Biden bármiféle korrupcióban érintett lett volna, ukrajnai szerepvállalásának etikusságával kapcsolatban az amúgy Trumppal nem kifejezetten szimpatizáló New York Times és a Politico is kérdéseket vetett fel.

Az amerikai lapok szerint Hunter Bident azért alkalmazta a cég, hogy rajta és kapcsolatrendszerén keresztül bejárást nyerjen a washingtoni politikai–gazdasági elit köreibe, ami az exalelnökre sem vet jó fényt. Joe Biden mindenesetre hónapok óta kitérő választ ad a fiával kapcsolatos kérdésekre, és továbbra is a legnépszerűbb demokrata párti elnökjelölt-aspiráns.

Ettől függetlenül felmérések szerint nemcsak Bident nem tudta megtörni az eljárás, Trumpot sem. Bár az elnök elleni vizsgálat megindításakor, szeptember végén még a lakosság 50 százaléka támogatta és 40 százaléka ellenezte Trump felelősségre vonását, mára ez az arány 47,3-46,3-ra szűkült, azaz nagyjából ugyanannyian vannak, akik a demokraták álláspontjával értenek egyet, mint akik a republikánusokéval.

Nancy Pelosi szeptemberben pont ettől tartott, amikor csak nagyon vonakodva, pártja balszárnyának lázongása közepette volt hajlandó megindítani az impeachmentet. A vádak megalapozottságától függetlenül nem látszik reálisnak az elnök megbuktatása, és felmérések szerint a bizonytalan választókat elriasztja az eljárást kísérő negativitás és megosztottság, így a jelek szerint a Demokrata Párt keveset nyert a dologgal. Ezt jelzi, hogy Trump megítélése az utóbbi hetekben javult, bár még mindig felemás: 43 százalék elégedett, 52 százalék elégedetlen a munkájával.

Mi jön most?

Az impeacment szenátusi része a tervek szerint január második hetében indulhat, legalábbis Chuck Schumer, a demokraták felsőházi frakcióvezetője ezt kezdeményezte. Az időpontról és az eljárásról mindazonáltal Mitch McConnell republikánus házelnök fog dönteni, és ebben relatíve szabad kezet kap, mivel az alkotmány nem rendelkezik pontosan az impeachment eljárás részleteiről.

Bár a demokraták a szenátusban a Trump-kormány több prominens tagját, például John Bolton előző nemzetbiztonsági főtanácsadót és Mick Mulvaney kabinetfőnököt is szeretnék tanúként meghallgatni. Egyes republikánusok ezzel szemben Joe és Hunter Bident akarják beidézni. Mindazonáltal a hírek szerint McConnell nem akar esetlegesen terhelő vallomásokat, és mindél hamarabb szeretne túlesni az egész impeachmenten.

Olyan értesülések is voltak, hogy maga Trump is szeretne felszólalni a szenátusban, de erről párttársai lebeszélték, és vélhetően a Fehér Ház ügyvédje, Pat Cipollone fogja képviselni az elnököt. Ami biztos, hogy a szenátusi "pert" a legfelsőbb bíróság elnöke, John Roberts fogja levezetni, bár vélhetően különösen nagy szerepe nem lesz a folyamatban.