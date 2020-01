Újabb várost zárnak le Kínában a koronavírus miatt

Akár a kígyóktól is indulhatott az új típusú tüdőgyulladással járó, már 17 halálos áldozatot szedő és közel 600 megbetegedést okozó kínai koronavírus, ami időközben már Amerikában is megjelent, és rohamos terjedése miatt félő, hogy szétspriccel Kínában. Tartanak ettől az ott élők is, ezért a járvány feltételezett epicentrumát, a 11 milliós Vuhant már gyakorlatilag elszigetelték: nem mehetnek sem be, sem ki onnan repülők és vonatok sem – így az ott élők nem tudják meglátogatni ismerőseiket, szeretteiket a pénteken kezdődő holdújévi munkaszünet idején.

Felfüggesztették a buszok, a metrók és a kompok közlekedését is. Hasonló korlátozások várhatóak a több mint hétmilliós lakosú Huanggangban, várhatóan éjféltől. Hogy a betegség terjedését világszerte megakadályozzák, számos ország bejelentette, hogy az utazókat ellenőrizni fogják, írja a BBC.

A tömegközlekedési eszközök lezárása után kiürültek a busz-, vonatállomások és a repülőterek is Vuhanban, a boltok polcai üresen állnak, miután az ott élők tartalékolni kezdtek. A Vuhanban lakókat már kérték, hogy kerüljék a tömeget és viseljenek maszkokat.

(Borítókép: Hőkamerával figyelik az utasokat a vuhangi reptéren 2020 január 23-án. - fotó: Leo Ramirez / AFP)