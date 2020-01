Koronavírus: Több mint 40 halott Kínában, az USA után Európában és Ausztráliában is megjelent

Egy nap alatt újabb 14 halálesetet jelentettek Kínában, így már 41 halálos áldozata van a járványnak – írta a BBC. A betegség egyre terjed, Európában már a három franciaországi eset van, de szombaton már Ausztráliából is jelentettek fertőzést, Szijjártó Péter pénteki közlése szerint azonban magyar érintettje egyelőre nincs a koronavírusnak.

Kínában ráadásul most kezdődik a holdújév, az ünnep alatt rengetegen utaznak az 1,4 milliárdos országban, ami a betegség továbbterjedésében további kockázatot jelent. Az utazást több helyen korlátozzák is. A távolsági és városi tömegközlekedés korlátozása 11 városban már 40 millió embert érint, köztük Hupei tartomány központját, a 9 milliós Vuhant, amelyet vonattal, repülővel már napok óta nem lehet elhagyni.

A Peking és Hongkong között félúton fekvő Vuhanban a járvány miatt egy új kórházat is nyitnak. A jelentések szerint

az ezer ágyas kórház hat nap alatt készül el.

Magát a 25 ezer négyzetméteres épületet is most húzzák fel, panel elemekből.

A város kórházait a végletekig leterhelte a járvány, a tartomány egészségügyi hatósága szerint a hónap végéig hatezer további férőhelyet kell biztosítani. A térségbe a kínai hatóságok 1230 egészségügyi dolgozót küldtek, további 130 a hadseregtől érkezett Hupei tartományba.

A járvány centrumának tartott Hupei tartományban több más városban arra kérik az embereket, hogy ne hagyják el lakóhelyüket. Hivatalosan ez csak tömegközlekedéssel lehetetlen, bár beszámolók szerint helyenként úttorlaszok is vannak. A Starbucks közölte, ideiglenesen bezárja mind a 90 kávéházát Hupei tartományban.

Bezárták a Tiltott Várost

A járvány megfékezése érdekében – miután haláleseteket már több tartományból is jelentettek Kínában, Hupei tartománytól kétezer kilométerre is – a Vuhantól ezer kilométerre északra fekvő Pekingben is korlátozásokat vezettek be, de a Nagy Fal egyes szakaszai sem látogathatók, hogy ezzel is csökkentsék a turisták mozgásával járó kockázatokat. Több nagy ünnepi rendezvényt töröltek Hongkongban, Pekingben, Makaón pedig a holdújévvel kapcsolatos összes nyilvános rendezvényt elhalasztották.

Hongkongban az egyik koronavírussal fertőzött beteget véletlenül rossz szobában helyezték el, így felmerült a gyanú, hogy további kórházi betegeket fertőzhetett meg – írta a CNN.

Idősebbeket öl

A kínai egészségügyi hatóságok jelentése szerint az első 17 áldozat 48 és 89 év közötti. A 17 hatvan év feletti áldozatból 15-nek más krónikus betegsége is volt, Parkinson-kór és cukorbetegség is. Köztük csak négy volt nő – írta a BBC. A további 24 áldozatról nincs részletesebb leírás.

Három fertőzött beteget jelentettek már Malajziából, kettőt az Egyesült Államokból, ahol a chicagói beteg után szombaton reggel már egy harmadik, coloradói betegnél is koronavírus-fertőzést gyanítanak. Három beteget jelentettek Szingapúrból, hármat Franciaországból – egyet Párizsból, kettőt Bordeaux-ból. Szombaton az első ausztráliai fertőzöttet is regisztrálták.

Ezen kívül Thaiföldön 5, Makaón 2, Japánban 2, Vietnámban 2, Dél-Koreában 2 esetről tudnak.

Menni vagy nem menni?

Szijjártó Péter közölte: magyar érintettje nincsen a járványnak. A külügyminiszter azt javasolta, hogy azoktól a magyarok, akik Hupei tartományba terveznek utazást, halasszák el. Ha pedig Kína más városaiba utaznak, kövessék a konzuli szolgálat honlapját, és regisztráljanak konzuli védelemért.

Az orosz Aeroflot pénteken közölte, hogy a január 24 és február 7 közötti Kínába tartó, vagy Kínából érkező repülőjárataira vásárolt jegyeket kész visszavásárolni, amennyiben az érintettek inkább elállnának az utazástól – írta a Newsru.com. Igaz, a jelentések szerint eddig tömegesen nem mondták la a Kínába tervezett utazásokat. Arról, hogy kell-e rettegnünk az új kínai tüdőgyulladástól, ebben a cikkben írtunk: