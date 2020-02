Koronavírus: lassult a halálozási arány

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Enyhén mérséklődött az új típusú koronavírus okozta megbetegedés halálozási aránya a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban - számolt be szerdán a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság alapján az MTI.

Az egy nappal korábbi 3,1 százalékos arány a kedd éjfélig jelentett legújabb esetek tükrében 2,87 százalékra enyhült. A kór továbbra is a tartomány székhelyén, Vuhanban követeli a legtöbb életet, a városban a halálozási arány jelenleg 4,3 százalék, de még ez is javulást jelent az előző nap közölt, 4,9 százalékos rátához képest.

A koronavírus okozta fertőzés következtében kedden 65 ember halt meg Kína szárazföldi részén, minden beteg Hupej tartományban vesztette életét. Egy további haláleset Hongkongban történt. A járvány miatti halálozások száma ezzel világszerte 492-re nőtt, a halálesetek több mint 97 százaléka továbbra is Hupejre korlátozódik, és azon belül is 73 százalékot haladja meg a Vuhanban elhunytak száma. A kedden országszerte diagnosztizált közel négyezer esetnek mintegy felét jelentették Vuhanból.

Kedd éjfélig a Kínában diagnosztizált fertőzöttek száma 24 ezer fölé emelkedett, közülük eddig 892 páciens távozhatott gyógyultan a kórházból. A gyógyultak száma immár február elseje óta egyre markánsabban felülmúlja a halálos áldozatok számát.

A bizottság keddi sajtótájékoztatóján azt jelezte előre, hogy az elkövetkezendőkben a betegség halálozási aránya javulni fog, hiszen számos intézkedéssel igyekeztek támogatni a járvány frontvonalában elcsigázott küzdelmet folytató orvosokat és ápolókat, akiknek a munkáját ráadásul a szükséges orvosi felszerelések hiánya is hátráltatta. A vuhani kórházak tehermentesítése érdekében két újabb kórházat építettek fel rohamtempóban a városban, amelyek összesen 2600 páciens ellátására alkalmasak. A kórházak közül az első hétfőn kezdte meg a működését, a második pedig csütörtöktől fogadja majd a betegeket.

Vuhanban emellett hétfőn három meglévő épületet átalakítottak kórházzá. A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint pedig a vuhani hatóságok további 8 épületet - köztük sportcsarnokokat és kiállító központokat - alakítanak még át, a 11 ideiglenes intézmény így összesen 10 ezer páciens ellátását teszi majd lehetővé. Az ország többi részéről pedig már több ezer fős orvosi személyzet - köztük a 17 évvel ezelőtti Sars járvány idején, valamint az ebolajárvány idején a nyugat-afrikai Sierra Leonéban és Libériában szolgálatot teljesítő katonaorvosok - érkezett a helyi egészségügyi dolgozók kisegítésére.

Tedrosz Adanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója kedden Genfben bejelentette: nemzetközi szakértőkből álló csoportot küld Kínába az ottani kollégáik megsegítésére. A WHO vezetője már több alkalommal elismerően méltatta a pekingi intézkedéseket, amelyek szerinte lehetőséget adnak a betegség globális elterjedésének megakadályozására. A New York Times hétvégi cikke erősen árnyalja ezt a képet. Gebrejeszusz ugyanakkor bírált egyes gazdag országokat, amiért "nagy késéssel" osztják meg a koronavírusos megbetegedéssel kapcsolatos információkat, és nagyobb nemzetközi szolidaritást kért a vírusos tüdőgyulladás-járvány leküzdésére.

Antonio Guterres ENSZ főtitkár kedden New Yorkban szintén nemzetközi szolidaritásra, valamint a járvány kapcsán megalapozatlanul elharapódzott diszkrimináció megállítására szólította fel a nemzetközi közösséget, miután világszerte több kínait és ázsiait ért rasszista támadás a járvány kitörése óta.