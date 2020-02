Azonnali találkozót sürgetnek Von der Leyennel az európai bírói szervezetek

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Közös levélben fordultak Ursula von der Leyenhez az európai legfelsőbb bíróságok szövetsége, az európai bírói egyesület és az európai igazságügyi tanácsok hálózatának elnökei. A legmagasabb rangú európai bírói szervezetek követelik az Európai Bizottság elnökétől, hogy találkozzon végre a képviselőikkel, hiszen ugyan ezt már tavaly szeptemberben is kérték tőle, Von der Leyen eddig két kollégájával biztosított csak találkozási lehetőséget számukra.

Holott az európai bírói szövetségeknek egyre súlyosbodó aggályaik vannak, elsősorban a lengyelországi folyamatok miatt. Többször írtunk arról, hogy egy újabb, úgynevezett szájkosártörvénnyel a lengyel kormány végképp elhallgattatná a bírói társadalmat, így az utóbbi hetekben is sokat romlott a jogállamiság helyzete és megítélése. A jogszabályról már az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló testülete, a Velencei Bizottság is megállapította: aláássa a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét. Február 14-én mindennek ellenére hatályba lépett a jogszabály, és be is bizonyosodott, hogy ez a célja, hiszen Jean-Claude Wiwinius, Jose Igreja Matos és Kees Sterk mostani leveléből világosan kiderül:

máris felfüggesztettek egy lengyel bírót, és megvonták fizetése 40 százalékát is azért, mert az alkalmazta az európai jogot.

Két lengyel bíró, Monika Frackowiak és Dariusz Mazur néhány hete részletesen elmondta az Indexnek, mi történt azóta, hogy a lengyel kormány elkezdte az úgynevezett nagy igazságügyi reformot. Sérültek a jogaik, zaklatásnak, lejárató kampánynak és fegyelmi eljárásoknak kerültek a kereszttüzébe, holott törvénytelenséget, szabálytalanságot nem követtek el. A bírói társadalmat, azaz a független ítélkezést érő folyamatos sérelmek, és elsősorban a lengyel bírósági rendszert érintő törvénymódosítások nyomán az Európai Bizottság többször uniós jogsértést állapított meg, kötelezettségszegési eljárásokat követően pedig megindította Lengyelországgal szemben a 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást.

Csakhogy a lengyel kormány ezt követően sem állt le, a tavaly decemberben benyújtott, több körben elfogadott, majd nemrégiben életbe lépett szájkosártörvénnyel kapcsolatban a Jog és Igazságosság Párt (PiS) képviselői által dominált lengyel törvényhozást hidegen hagyta az európai jogászszakma egyöntetű tiltakozása, pedig ilyen határozott és egységes módon eddig a 2017 óta tartó lengyel igazságügyi reform egyetlen eleme ellen sem tiltakoztak.

A mostani levelet jegyző bírósági szervezetek is már többször is határozottan követelték az Európai Bizottság elnökétől a jogsértési eljárás azonnali elindítását, és ideiglenes intézkedések meghozatalát is kérték e törvény vonatkozásában. A lengyel jogállamiság védelmében jelenleg zajlik is a 7-es cikk szerinti eljárás, és az Európai Bizottság már kérte is átmeneti intézkedések bevezetését az Európai Unió Bíróságától, mert úgy vélik, a lengyel legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsa helyrehozhatatlan károkat okoz a lengyel igazságszolgáltatás számára.

A mostani levelet jegyzők találkoztak a témában január végén Věra Jourovával, az értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztossal, valamint Didier Reynders igazságügyi EU-biztossal. Nekik is, ahogyan most Von der Leyennek elmondták véleményüket, miszerint

a független igazságszolgáltatás alapértékének valamennyi tagállamban történő tiszteletben tartása nélkül az Európai Unió megszűnik a demokrácia és a jogállamiság közösségének lenni.

De a bírók és igazságszolgáltatási vezetők szerint a bírói függetlenség kérdése a közös piacot is nagyban befolyásolja. A mostani levél egyértelművé teszi, hogy a két uniós biztos osztotta a bírói szervezetek aggályait, és elkötelezettségükről adtak számot az európai jogállamiság fenntartása, megerősítése mellett. Támogatták őket a konkrét lengyel törvény ügyében is, csakhogy

nem voltak kellően magabiztosak abban, hogy a Bizottságon belül megvan a kellő támogatottságuk

– áll a levélben. Az európai bírói szervezetek vezetői szerint éppen ezért vezetői hatáskörbe került ez az ügy, amiért Von der Leyent nyomatékosan, de persze udvariasan arra kérték, fogadja őket egy személyes találkozón. Azt is kifejezték, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása és számon kérése nélkül az EU nem képes tárgyalni sem geopolitikai, sem akár klímapolitikai kérdésekben, aki ezt gondolja, az téved. Sőt