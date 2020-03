Ezer fölé nőtt a halálos áldozatok száma Olaszországban

A szerdán bejelentett új megbetegedések száma pedig kétezernél is több.

A helyi orvosi szövetség szerint ez amiatt is történhetett, mert mai napig nem kapnak az egészségügyi dolgozók megfelelő felszerelést.

A járvány gócpontja pont a legjobban teljesítő régió, ahol híres olasz termékek gyártása és az idegenforgalom jelentős része is koncentrálódik. Tömegével mondják vissza külföldről a ruha- és étel-megrendeléseket, a turistaszezon veszélybe került, a kormány eszközei korlátozottak. Már nem az a kérdés, lesz-e recesszió, hanem hogy átterjed-e a teljes eurozónára.

Még Kazahsztánban is bezárták a sulikat, pedig ott egyetlen fertőzöttről sem tudnak.

Ezer fölé nőtt a koronavírus-fertőzésben meghaltak száma Olaszországban, derül ki a World of Meters adatsorából.

A járvány európai gócpontjának Olaszország tekinthető, ahol még növekszik a megbetegedések száma.

Egy nap alatt 2651 egy fertőzöttet regisztráltak, és 186 új halálesetet is jelentettek. Összesen így már 1016-an haltak meg Olaszországban a koronavírus miatt. Összesen 15 113 megbetegedést tartanak nyilván, eddig 1258-an épültek fel a betegségből.

Az olasz kormány vasárnap jelentette be Lombardia és 14 másik megye lezárását, azóta hétfőn egész Olaszország karantén alá került. A környező országok sorra zárják le Olaszországgal közös határaikat, járatok pedig nem közlekednek, az országban utazásstop is van az országzár miatt. A járvány miatt az olasz gazdaság is kapott egy mélyütést, erről itt olvashat.