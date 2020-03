Franciaországban bezárnak mindent, ami nem létfontosságú

A francia miniszterelnök, Edouard Philippe szombaton jelentette be egy sajtótájékoztatón, hogy a koronavírus miatt bezárnak minden olyan helyet, ami nem kulcsfontosságú az alapszükségletek kielégítéséhez, írja a BBC. Philippe azt mondta,

A piacok, élelmiszerboltok, gyógyszertárak, benzinkutak, bankok, újságárusok és dohányboltok továbbra is nyitva lesznek. (...) Viszont túl sok embert látunk a kávézókban vagy éttermekben. Általában ennek örülnék, mert ez az a Franciaország, amit mind szeretünk. De most pár hétig abba kell ezt hagynunk.

A rendelet szerint szombat éjféltől tehát be kell zárnia minden olyan helynek, ami például

étterem vagy kávézó

kocsma vagy diszkó

mozi

bármi más, ami nem létfontosságú (pl. fodrászatok, cukrászdák, stb)

és elmaradnak az istentiszteletek, illetve vallásos ceremóniák is

Olaszország szerdán jelentett be hasonlót, ők a gyógyszertárakon és élelmiszerboltokon kívül minden mást bezártak, valószínűleg a franciáknál is erről lehet szó. A francia kormány egyébként korábban már korlátozta a 100 főnél nagyobb eseményeket, illetve Emmanuel Macron elnök csütörtökön jelentette be, hogy bezárják az iskolákat és egyetemeket is.