Egy nap alatt 14 ember halt meg a járvány miatt Nagy-Britanniában

Egyetlen nap alatt 14 ember halt meg az új típusú koronavírus okozta fertőzésben Nagy-Britanniában, írja az MTI a brit egészségügyi minisztérium vasárnap délutáni közlése nyomán.

A minisztérium adatai alapján Nagy-Britanniában vasárnapig több mint 40 ezer szűrést végeztek, ezek közül 1372 eredménye lett pozitív, a rendszeres napi kimutatások kezdete óta eddig 35 halottja van a járványnak.

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában 223-mal emelkedett.

A briteknél egyelőre sem az országon belüli, sem a külföldi utazásokat nem korlátozták, illetve az iskolákat sem zárták be, noha a londoni külügyminisztérium utazási útmutatója felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy ne utazzanak fertőzött országokba, vasárnaptól pedig az is szerepel benne, hogy ha nem feltétlenül szükséges, az Egyesült Államokba se menjenek.

Ennek a felhívásnak az előzménye, hogy az egyre terjedő világjárvány miatt az Egyesült Államok intézkedéseket vezetett be az Egyesült Királysággal, illetve Írországgal szemben. Mike Pence alelnök szombaton jelentette be, hogy újabb szigorításokat vezetnek be, az európai országok után Nagy-Britanniára és Írországra is kiterjesztik a beutazási tilalmat.

(Borítókép: Kórház Walesben. Fotó: Matthew Horwood / Getty Images)