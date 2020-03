Csökkent Olaszországban a megbetegedések üteme, de így is 349 új halott van

A hétvégéhez képest egy kicsit kevesebb új beteg és vasárnaphoz képest némileg kevesebb halálos áldozat volt Olaszországban a Worldometers adatai szerint. Ez egyben azt is jelenti, hogy már több mint kétezren haltak meg az országban a vírus miatt a 27 980 összes fertőzött közül.

Ez 7,7 százalékos arányt jelent épp.

A számok azonban még így is magasak, hétfőn 3233 új fertőzöttet, míg 349 halottat jelentettek. A betegek száma még így is nagyon magas, egy északolasz városban, Bergamo kórházában például már annyira nincs hely, hogy a folyosóra rakják a fekvőbetegeket is. Az olasz halálos áldozatok kitartóan jórészt innen, az ország északi régiójából kerülnek ki, írja a The Local. Csak Lombardiában 1420-an haltak meg, ez nagyjából az összes halálos áldozat kétharmada. Az ország folyamatosan próbál védekezni a járvány ellen, miután karantén alá helyezték Olaszországot, múlt héten bezárt minden hely is, ami nem gyógyszertár vagy élelmiszerbolt.

Itt megnézheti részletesebben, hogy aktuálisan hogy áll a járvány a világban.

Mondjuk az iráni adatokkal óvatosan kell bánni, és valószínűleg az egyiptomiakkal is. Utóbbiaknál a University of Toronto számításai szerint nem 126 megbetegedés lehet, ami a hivatalos adat, hanem talán inkább 19 310, írta a Guardian. Pontosabban ez egy átlag, valahol 6270 és 45 070 közt lehet szerintük az egyiptomi fertőzöttek valós száma. Az országban alacsony az átlagéletkor, ezért kevésbé látványosak a tüneteik. Emellett Egyiptom se pörgeti igazán a teszteléseket.

A tíz leginkább érintett ország közül hat egyébként Európában van: