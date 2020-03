Belgiumban is leáll az élet a koronavírus miatt

Belgiumban is korlátozzák a kijárást és az üzletek nyitvatartását a koronavírus-járvány miatt, írja a Politico. A szerda déltől érvényes rendelkezések mindenkit otthonmaradásra szólítanak fel, és bezárják azokat az üzleteket, amelyek nem létfontosságú szolgáltatásokat nyújtanak. A belgák csak az élelmiszerboltokba, gyógyszertárakba, postákra mehetnek. A szabadba sportolni, sétálni, biciklizni ki lehet menni, de mindenki csak egyedül vagy azokkal mozoghat együtt, akikkel egyébként együtt is lakik. Az iskolák, az éjszakai klubok, a kávéházak és az éttermek már péntek óta zárva vannak.

A belga iskolákban ugyan felfüggesztették a tanítást, de adnak gyerekfelügyeletet azoknak a szülőknek, akik nem tudják máshová tenni a gyerekeiket. A belga kormány ugyanis biztosítani akarja, hogy a válság kezeléséhez nélkülözhetetlen munkavállalók, például az egészségügyi dolgozók, ne maradjanak otthon a gyerekeik miatt, ezért nappali felügyletet nyújtanak a gyerekeknek.

Sophie Wilmes ügyvivő miniszterelnök felszólította az összes polgárt, hogy tartsák tiszteletben az új intézkedéseket. Azok, akik nem tartják be az új szabályokat, pénzbírságot kapnak. Azt is elmondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne maradjunk kapcsolatban a szeretteinkkel, hiszen a távolságtartás nem jelenti a kapcsolatok megszakadását. Hozzátette, hogy ez most nehéz, de átmeneti.

Belgiumban 1243 fertőzött van, tízen haltak meg és 14-en gyógyultak fel a betegségből.