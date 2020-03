Trump a Nemzeti Gárdát is beveti a koronavírus ellen

A Gárda tagjai gyógyászati segédeszközök és gyógyszerek kiosztásában, valamint mobil orvosi rendelők és vírustesztet végző állomások felállításában segédkeznek.

Az Egyesült Államokban a WHO statisztikái szerint helyi idő szerint hétfő reggelre megint több mint 8000-rel nőtt a fertőzöttek száma, mely így elérte a 41 569-et. A járványnak újabb 85 amerikai halálos áldozata van, az összes, koronavírus-fertőzéssel összefüggő áldozat száma így már 504-re ugrott. Több mint ezer ember súlyos vagy válságos állapotban van.

Mark Esper amerikai védelmi miniszter hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján közölte: a hadsereg felkészült, és készen áll részt venni a vírusellenes harcban, a tárca egészségügyi egységeket küld több amerikai nagyvárosba, ahol mobilkórházakat állítanak fel. Ezen kívül kórházhajók indulnak Los Angelesbe, New Yorkbe és Seattle-be. A kórházhajók és a mobilkórházak személyzetét nagyrészt a hadsereg mozgósított tartalékosai adják majd. Esper elmondta, hogy a hadsereg soraiban nem végeznek vírustesztet, csak akkor, ha valaki a fertőzés tüneteire panaszkodik. Eddig 133 fertőzött katonát találtak.

Andrew Cuomo, a katasztrófa szélén egyensúlyozó New York állam kormányzója hétfői sajtókonferenciáján azt sürgette, hogy az Egyesült Államok egész területére terjesszék ki a kijárási tilalmat. A kormányzó minden nap sajtókonferenciát tart, ezt az országos televíziók is sugározzák, és részben ennek köszönhetően rendkívül megnőtt a népszerűsége. A The New York Post című lap a hype-verseny győztes húzásaként felvetette, hogy a Demokrata Pártnak őt kellene indítania elnökjelöltként Donald Trump vetélytársaként. Az elnököt rengetegen hibáztatják amiatt, hogy nem vette komolyan a koronavírus jelentette fenyegetést, és egy sor kulcsfontosságú területen – elsősorban a szűrésekben – végzetes hátrányba hozta az Egyesült Államokat.

