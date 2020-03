Csak New Yorkban több mint 37 ezer igazolt fertőzött van

Az Egyesült Államokban elvégzett összes koronavírusteszt negyedét New York államban végezték el Azt mondta, hogy az egy főre eső számokat nézve többet tesztelnek Kínánál és Dél-Koreánál is, jelentette ki Andrew Cuomo kormányzó sajtótájékoztatóján.

Eddig csak New York államban 37 258 igazolt fertőzöttet regisztráltak. Közülük 5327-en vannak kórházban, 1290-en intenzív osztályon. Csak ebben az egy államban 385 halálos áldozata van a koronavírusnak. 1517 embert már kiengedhettek a kórházból.

„Szinte bármilyen realista forgatókönyv túlterheli a mostani egészségügyi rendszer kapacitásait” – mondta a CNN szerint. Most az a cél, hogy New York városán belül Manhattanben, Bronxban, Queensben, Brooklynban és Staten Islanden is 1000 fős plusz létesítményeket állítsanak fel, ahogy további négy megyében is.

A kormányzó szerint egyelőre az államban az egészségügyi intézményekben a közeli jövőt nézve még elegendőek a védőfelszerelések egy-két hétre, de továbbra is próbálnak lélegeztetőgépeket beszerezni.

Azt is kijelentette, hogy engedélyezték, hogy egy lélegeztetőgépet megosszanak két beteg között is adott esetben.

Emellett több ezer altatógépet is átalakítanak lélegeztetővé. Cuomo azt is elmondta, hogy 40 ezer nyugdíjas egészségügyi dolgozó jelentkezett önkéntesnek.

Mint írtuk, New Orleansban meredek emelkedésnek indult a koronavírusos esetek száma. Az állam kormányzója szerdán arról beszélt, egy hét múlva elfogyhatnak a lélegeztetőgépek, amikért más államokkal kell versenyezni.

Csütörtökön a floridai egészségügyi minisztérium is bejelentette, hogy legalább 2349 új esetet regisztráltak, 27-en pedig meghaltak a koronavírus-fertőzés következtében. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt több mint 400 új igazolt fertőzött lett az államban.

Az Egyesült Államokban összesen 75 665 igazolt fertőzött van, és eddig 1100 halálos áldozata van a járványnak. 1863-an gyógyultak fel a betegségből.

