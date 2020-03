A francia kormány 20 ezer hotelszobát vett ki a családon belüli erőszak áldozatainak

Az egész világ, így Magyarország is a koronavírus elleni küzdelemre figyel. A járvány az i

A francia kormány hétfőn bejelentette, hogy

több mint 20 ezer hotelszobát bérel a családon belüli erőszak áldozatainak elkülönítésére, és 20 mozgós tanácsadóközpontot indít el.

Marlene Schiappa, a nemek egyenjogúságáért felelős miniszter elmondta, a döntés azután született, hogy kiderült, a március közepén bejelentett, az emberek otthonmarasztalására szolgáló korlátozások után jelentősen megnőtt a családon belüli erőszak – Párizsban 36, Franciaország többi részén 32 százalékkal több ilyen esetről értesült a rendőrség.

A francia kormány ezen felül 1,1 millió euró azonnali támogatást nyújt a családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok segítésére szakosodott szervezeteknek.

Schiappa elmondása szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a potenciális áldozatokkal való kapcsolat keresésére, ugyanis az izolációban a nők sokkal kevésbé tudnak segítséget kérni. Ezért is merült fel az elképzelés, hogy a mozgó tanácsadóközpontokkal a szociális munkások felkeresik a nagy élelmiszerboltokat, hogy a bevásárlóktól szerezzenek értesüléseket, esetleg rábukkanjanak egy-egy áldozatra, aki megnyílik előttük.

A francia kormány a múlt héten spanyol mintára már megteremtette annak lehetőségét, hogy ha egy bántalmazott a patikában bemondja, hogy „19-es maszkot kérek”, akkor ebből a patikusok azonnal tudni fogják, hogy riasztani kell a rendőröket, mert egy áldozat áll előttük.

Franciaországban csaknem 45 ezer fertőzöttről tudni, és több mint háromezren veszítették életüket a koronavírus-járványnak köszönhetően.

Ahogy arra az UNICEF a gyerekekre leselkedő veszélyekre figyelmeztetve megállapítja, az egész világon érvényes, hogy „az összezártság és a létbizonytalanság körüli feszültségek tovább növelik a családon belüli erőszak veszélyét”. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn hasonló aggodalmat fogalmazott meg a közrádióban. Novák elmondta, a személyes találkozások csökkentéséért át kellett alakítani a segélyszolgáltatásokat, de az áldozatok a járvány ideje alatt is számíthatnak a segítségre. Magyarországon a szükséges szabályok betartásával továbbra is működnek a titkos menedékházak, a krízisközpontok és a félutas házak, valamint a nap 24 órájában ingyenesen hívható +3680205520-as telefonszámon is lehet segítséget kérni.

(Reuters)