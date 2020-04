104. születésnapját ünnepelte a világ legidősebb koronavírus-túlélője

Micsoda boldog idő! Már csak azt szeretném, ha a nap is felbukkanna!

– így kommentálta Bill Lapschies, a világ legidősebb koronavírusból felépült embere, hogy egyszerre ünnepelheti a 104. születésnapját és a gyógyulását. Az ünneplés természetesen a járvány idejére vonatkozó szabályok szerint zajlott, vagyis a rokonai nem ölelhették, nem puszilhatták meg. Sőt, abba az épületbe sem mehettek be, ahol Lapschies lakik, ő ugyanis egy oregoni idősotthon lakója, írja a BBC.

Az otthonban tizenöten kapták el a koronavírust, közülük ketten meghaltak. Bill Lapschies esetében március 5-én jelentkeztek az első tünetek, ő azóta karanténban volt a szobájában. Orvosai a hét elején közölték, hogy most már hivatalosan is felépült.

A 104 éves férfi már élt az előző nagy világjárvány, a spanyolnátha idején, aztán túlélte a nagy gazdasági világválságot, a második világháborút, amelyben harcolt is, és most legyőzte a koronavírust is. Nem csoda, hogy a családja kemény harcosnak tartja.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

