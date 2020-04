Putyin április végéig meghosszabbította az országos kényszerszabadságot

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön bejelentette, hogy április végéig meghosszabbítják az országban eredetileg csak egy hétre bevezetett kényszerszabadságot, írja a Ria Novosztyi. A kötelező leállás az alapszolgáltatásokra nem érvényes.

Ha a járványügyi adatok alapján lehetséges, akkor lehet, hogy rövidítik a most meghosszabbított, fizetett kényszerszünetet. Viszont Putyin szerint a koronavírus-járvány tetőzése még a világban és Oroszországban is később következik majd.

Oroszországban a worldometer szerint a hivatalosan megadott adatok alapján 3548 igazolt fertőzött van összesen, egy nap alatt 771-gyel nőtt a számuk. 30 halálos áldozata van a koronavírusnak, 235-en pedig meggyógyultak a hivatalos adatok szerint. Moszkvából több mint 700 esetet jelentettek 24 óra alatt.

Moszkvában hétfőtől határozatlan időre kijárási korlátozások léptek életbe, a 12,5 millió lakos csak orvosi ellátás, munkahelyre való utazás, a legközelebbi élelmiszerboltok vagy gyógyszertárak felkeresése, a háziállatok a lakóhelytől való maximum 100 méteres körben történő sétáltatása, illetve a szemét kidobása céljából hagyhatja el lakóhelyét.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere egyúttal azt is bejelentette, hogy egyfajta okos nyomkövető rendszerrel ellenőrzik majd, hogy mindenki betartja-e a szabályokat. A korlátozás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy lezárják Moszkvát, amennyiben szükséges, el is lehet hagyni a várost, és oda be is lehet utazni.

Putyin a kormányzati megbeszélést is távolról vezényelte le szerdán, miután kiderült, hogy kimutatták a koronavírust egy orvosnál, akivel korábban kezet fogot. Putyin szóvivője szerint majd mindenki láthatta, hogy az elnök jól van.

