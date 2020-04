Egymillió fertőzötthöz közeledve így áll most a járvány

Már összesen 936 170 igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztráltak világszerte, és csütörtökön megközelítheti az összes eset száma az egymilliót is. Számos országban szigorú kijárási korlátozásokat vezettek már be az elmúlt hetekben, és lassan a tetőzést várják, míg máshol még hátrébb tartanak a védekezésben. Röviden összefoglaltuk, hogy mi a helyzet most több országban, de azoknál az országoknál is megnézhetik a járvány alakulását az alábbi táblázatban, illetve ebben a cikkünkben, amiket nem fejtettünk ki részletesebben.

Az összes fertőzött közel negyede amerikai

Országos bontásban messze az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusos eset: csütörtökig 214 ezer fertőzöttet regisztráltak, ez a világ összes fertőzöttjének közel a negyede. Eddig 4841 amerikai áldozata van a járványnak, de a helyzet súlyosságát jelzi, hogy Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Fehér Ház válságstábjának számításai szerint akár 100-250 ezer áldozata is lehet a koronavírusnak az országban. Mindezt fokozza, hogy az Egyesült Államokban nagyjából másfél hónapnyi késéssel reagáltak a helyzetre, Trump elnök a kezdetektől lekicsinylette a koronavírus jelentette veszélyt, és a kormány sem tudott időben reagálni a helyzetre, miközben már minden tagállamból jelentettek eseteket. Lélegeztetőgépekből és védőfelszerésekből is hiány van az Egyesült Államokban, sok állam egymással fut versenyt ezekért. Az ország egyik legnagyobb városa, New York gócponttá vált, és lassan súlyosabb a helyzet ott, mint a kínai Vuhanban volt. Már csak ott 84 ezer fertőzött, és közel kétezer halálos áldozat van.

Olaszországban meghosszabbították a lezárásokat

A járvány európai középpontjában április 13-ig meghosszabbították a március 11-én egész Olaszországra bevezetett korlátozó intézkedéseket, miközben rendszeressé váltak az erkélykoncertek, és próbálják egymásban tartani a lelket az emberek. A vírus terjedése a szigorú kijárási korlátozásoknak köszönhetően némileg lassult az utóbbi napokban, de szerdán megint az előző napinál több, 4700 új igazolt fertőzést regisztráltak, összesen pedig 110 574 eset van. 13 155 halálos áldozata van a vírusnak, eddig 16 847-en gyógyultak meg. A legtöbb, 6557 új esetet március 21-én jegyezték fel, utána már egyszer elkezdtek csökkenni az esetszámok, azonban akkor néhány nap után megint felfelé indult a görbe. A fertőzöttek fele Lombardiában betegedett meg, csak ebben a tartományban nyolcezer orvos küzd a betegekért több mint egy hónapja szünet nélkül. A túlterhelt kórházakban tapasztalt állapotokról a Sky is forgatott videót, de Torinóból olasz orvos is beszámolt arról, min kell átmenniük nap, mint nap. Az olasz járványszakértők március végére, április elejére várták az esetszámok maximalizálódását, és a WHO is a helyzet stabilizálódását reméli. A napokban kormányrendelet állította le a nem létfontosságú termelést, miközben Giuseppe Conte miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy 25 milliárd eurós mentőcsomagot dolgoznak ki a gazdasági károk enyhítésére.

Spanyolországban az egészségügyi miniszter már bizakodik

Spanyolország a harmadik olyan ország az Egyesült Államok és Olaszország után, ahol már több mint százezer igazolt eset van, 102 136 fertőzöttet regisztráltak. Eddig több mint 9 ezer halálos áldozata van a járványnak, 22 647-en pedig felgyógyultak a betegségből. Az új esetek számában már elindult egy csökkenés a múlt hét vége után, de aztán hétfőn is, és kedden is megint magasabb esetszámokat közöltek. Szerdára valamelyest megint csökkent az új fertőzöttek száma, de ez még mindig 6213 új megbetegedést jelentett. A keddi 849 után szerdán 589-en haltak meg, ezért az egészségügyi miniszter úgy vélte, a stabilizációs szakaszba lépnek, és működnek a bevezetett intézkedéseik. A spanyol kormányt érték bírálatok, amiért nem lépett elég hamar a korlátozásokkal, de március 13-án szükségállapotot, napokkal később pedig széleskörű kijárási korlátozásokat vezettek be. A szükségállapotot április 11-ig meghosszabbította a parlament. A spanyol egészségügy nehezen bírja a nyomást, számos vészkórházat alakítottak ki konferenciaközpontokban, halottasházat jégcsarnokban. A helyzetet nehezíti, hogy kifejezetten magas a fertőzött egészségügyi dolgozók aránya. Pedro Sánchez miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy két hétre (összesen nyolc munkanapra) leállnak Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok.

Németországban olasz és francia betegeket is tudtak fogadni

Németországban a napi új esetek számában egy héttel ezelőtt volt a csúcs közel hétezer új fertőzöttel, azóta ennél alacsonyabb számokat regisztrálnak. Viszont szerdán itt is több igazolt esetet jelentettek, mint az előző napokban, és a halálos áldozatok száma 920-re emelkedett: ebben az is szerepet játszhat, hogy az első szakaszban főleg fiataloknál mutatták ki a vírust, azonban egyre több idős kerül kórházba. Angela Merkel kancellárnak is karanténba kellett vonulnia, miután igazolt fertőzöttel találkozott, de mindhárom tesztje negatív lett. Már összesen 77 872 igazolt eset van az országban, közülük 1500 beteg szorul intenzív ellátásra. Miután 28 ezerről 40 ezerre bővítették az intenzív ágyak számát, és csak ezek fele van kihasználva, a német egészségügy egyelőre nincs túlterhelve, sőt, még Olaszországból és Franciaországból is szállítottak át ide betegeket. Országosan nem hoztak olyan szigorú kijárási korlátozásokat, mint több másik nagy európai országban, de két embernél több így sem lehet egymáshoz másfél méternél közelebb közterületen, kivéve, ha együtt élnek. Németországban az is nagyon fontos volt eddig, hogy rengeteg tesztet végeztek el, ezzel tudták kordában tartani a járványt, miközben 18 700-an már felgyógyultak a betegségből.

Franciaországban Párizs és Grand Est is gócpont

Franciaországban a kormány radikális korlátozásokkal próbálta lassítani a járvány terjedését, de ezek ellenére is megtartották március 8-án az önkormányzati választások első fordulóját – a másodikat egy héttel később már el kellett halasztaniuk. Kedden minden korábbinál több, közel nyolcezer igazolt új esetet regisztráltak. Szerdán ennél kevesebb, ötezer igazolt fertőzöttet jelentettek, de a halálos áldozatok száma 509-cel nőtt. Már 56 989 igazolt fertőzött van összesen, 4032-en haltak meg, és 10 934-en gyógyultak fel. A járvány tetőzését április első felében várják. Az egyre több beteg egyre nagyobb nyomás alá helyezi az egészségügyi rendszert, fogynak az ágyak, Párizs után az északkeleti Grand Est régióban a legsúlyosabb a helyzet. Franciaországban ráadásul csak a kórházakban elhunyt betegeket számolják, az idősotthonokban, tesztelés nélkül meghalt embereket például nem, pedig több ilyen intézmény is gócponttá vált. Egymilliárd maszkot akarnak importálni Kínából, és hatpontos mentőcsomaggal próbálják a gazdasági hatásokat csökkenteni. A korlátozó intézkedések megszegőire 359 ezer bírságot szabtak ki eddig.

Brit önkéntes nyugdíjas orvos is meghalt

Drámaian gyorsul a járvány terjedése az Egyesült Királyságban, ahol egyetlen nap alatt ötszáz új halálesetet jelentettek, ezzel 2352-re nőtt a koronavírus áldozatainak száma, a fertőzötteké pedig csaknem 30 ezer, írta a BBC. Az áldozatok között van egy önkéntesként visszatért nyugdíjas orvos, Alfa Sa'adu is. A kormány tesztek százezreit ígéri a következő hetekben, különös tekintettel az első vonalban dolgozó orvosokra. A brit kormány bő egy héttel lassabban vezette be a szigorú korlátozásokat, mint a kontinens legtöbb országa, és a halogatás miatt sok brit nem is tartotta igazán komolynak a helyzetet. A rendőrség drónfelvételeket posztolt parkban kutyát sétáltató emberekről, a kampányvideóban elmondva, hogy életek múlnak a szabályok betartásán, írta a CNN. A polgári szabadságjogokra hivatkozva a személyi igazolvány intézményét is elutasító briteknél vitát szült az emberek ilyen szintű megfigyelése, de a rendőrség közölte: minden legális eszközt bevetnek az emberek otthontartásáért. Az elmúlt héten kiderült, hogy koronavírusos Boris Johnson miniszterelnök és az egészségügyi miniszter is, a szintén megfertőződött Károly walesi herceg viszont már elhagyhatta a karanténját.

Belgiumban röpködnek a több száz eurós bírságok

Belgiumban a 10 hónapja húzódó kormányválságot is hamar felülírta a vírus, és felállt az addigi átmeneti kabinetből egy sokpárti támogatottságú kormány. Ez aztán gyorsan be is vezetett komoly kijárási korlátozásokat, miután elkezdett nőni az esetek száma, ezeket pedig akár több száz eurós bírságokkal tartatják be. Két hét alatt több mint megtízszereződött az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, 13 964 esetet tartanak számon. Keddről szerdára 1189-cel nőtt a számuk, ami ugyanakkor már alacsonyabb a március 28-i csúcsnál, ami 1850 új eset volt 24 óra alatt. 828 halálos áldozatot követelt a fertőzés, és több mint 2100-an már meggyógyultak. Az uniós intézmények működése is átkerült a virtuális térbe, videókonferencián tartottak EU-csúcsot, és az EP is azt kérte, hogy lehetőség szerint az EP-képviselők se utazzanak Brüsszelbe.

Hollandia már nem remél nyugodt nyarat

„Elmozdultunk a kezdőponttól, de messze még a vég kezdete” – mondta részben Churchill híres II. világháborús szavait idézve a holland kormányfő. Mark Rutte ennél többet valóban nem mondhat a számok ismeretében: a 16 milliós Hollandiában szerdáig 1173 ember halt meg a járványban, 250-en gyógyultak meg, a vírust összesen 13 614-en kapták el. Ötezren kórházban, ötödük súlyos állapotban. Kedden három héttel kiterjesztették az eredetileg április hatodikáig érvényes, március közepén bevezetett korlátozásokat: bezártak az iskolák, a vendéglátó helyek, korlátozták a boltok nyitva tartását. A kormányfő – aki a kezdetektől azt mondta, hogy nem lehet teljesen leállítani egy országot, inkább a járványt kezelhető szinten tartva kell kiépíteni az immunitást – még bízik abban, hogy május 3-án az iskolák újra nyitnak, de figyelmeztetett, hogy ez még nem jelenti azt, hogy akkor az ország visszazökkenne a normális kerékvágásba. Erre nem is számítanak a hollandok: csaknem 60 százalékuk szerint a nyaralásuk is elmarad, rengetegen már le is mondták foglalásaikat.

Svédországban bíznak abban, hogy az emberek eleve elszigetelten élnek

Svédország a koronavírus elleni védekezésben saját utat követ, nincsenek különösebb kijárási korlátozások. Ugyan megkérték, hogy aki teheti az dolgozzon otthonról, sok cég él is a lehetőséggel, valamint ugyanazok az egészségügyi irányelvek vannak érvényben, mint bárhol máshol, de nem írják elő törvényileg azt, hogy maradjanak otthon az emberek és hasonlók. Az országban jelenleg közel 4500 fertőzött van, és 239 haláleset történt a koronavírus miatt. A fertőzöttek száma egyébként nagyjából annyi, mint a szomszédos, de feleannyi lakosú Norvégiában. A halálesetek száma viszont magas a szomszédos országhoz képest. A svéd különutasságot a svéd társadalmi berendezkedéssel is alátámasztja az ország vezetése. A svéd lakások nagyjából felében egy személy él a statisztikák szerint, vagyis az emberek alapból eléggé izoláltan élnek. Ennek ellenére kórházi dolgozók sürgetik a kormányt, hogy hozzon szigorúbb intézkedéseket.

Kormányvita Szlovákia hibernálásáról

A rendkívüli helyzet 21. napján 37 újabb beteget regisztráltak Szlovákiában, ahol már 400 igazolt fertőzött van, viszont egészen szerdáig nem volt halálos áldozata a járványnak. A kormányfő szerdán felvetette az eddiginél sokkal szigorúbb kijárási tilalom bevezetését, az ország lényegében leállna, az ellátást a katonaság szervezné meg. Igor Matovič szerint néhány hétre elképzelhető ez a rendszer, amely gyorsabban vetne véget a járványnak, így kevesebb gazdasági kárral is járna, mint a jelenlegi szintű karantén, amelynek fenntartása akár egy évre is elhúzodhat, írta a Bumm.sk. A kormányfővel szemben viszont a koalíciós partner (SaS) elnöke, Richard Sulík gazdasági miniszter ellenezte, hogy lényegében hibernálják az országot, a gazdasággal együtt: ez szerinte csak egy olasz szintű, napi ezer halottal járó járvány esetén volna indokolt. A szlovák gazdaságban meghatározó autóipar is Sulíkot erősíti: a KIA április 6-tól a gyártás újraindítását jelentette be. A maszkokat már korábban kötelezővé tevő Szlovákiában hétfő óta boltok bejártánál kézfertőtlenítőt vagy kesztyűt kell biztosítani a vásárlók számára.

Drága lehet a hosszú séta Romániában

10 nap alatt 86 ember halt meg koronavírusban Romániában, ahol szerdáig 215 új beteggel 2460 koronavírussal fertőzöttet tartanak számon. Ezzel két hét alatt megtízszereződött a betegek száma, derült ki a Transindex.ro által közölt adatokból. A lassulásnak sincsen jele, noha korlátozásokat, az iskolák bezárását már március közepén bevezették. A kijárási korlátozások betartását ellenőrzik is, a Maszol beszámolója szerint rendőrök állnak Kolozsvár határában is, de a lakhely elhagyását lehetővé tévő iratokat átvizsgálják a városon belül is, ahogyan teszik Románia-szerte. 1247 embert hatósági karanténba helyeztek, mert megszegte az előírásokat, de csaknem hétezer ember nem tartotta be a karanténra vonatkozó katonai rendelet szabályait. Emiatt összesen 11 millió lej (836 millió forint) büntetést szabtak ki. A hétvégén tízszeresére emelték a bírságok mértékét. Otthoni kötelező karanténban 119 ezer ember van a majdnem 20 milliós országban.

Boltok osztják a maszkokat Ausztriában

Kötelezővé tették az áruházakban a dolgozóknak és a vásárlóknak a maszk viselését Ausztriában, ahol a járványban eddig 10 668 fertőzést regisztráltak. 146 ember halt bele a koronavírusba, 1436-an meggyógyultak. Szerdától a maszkokat ingyen osztják a bejáratoknál – de a házi készítésűeket is elfogadják, hiszen a cél annak biztosítása, hogy esetleg fertőzött személy kisebb eséllyel adhassa tovább a vírust. A kancellár szerint hosszú az út a vírus legyőzéséig, Sebastian Kurz mindenkitől azt kérte, tartson ki a koronavírus-járványban. A korlátozó intézkedések jelenleg április 13-ig annak érvényben, de Kurz szavai alapján azok meghosszabbításával kell számolni. Külföldről hoz egészségügyi dolgozókat, és három havi bért átvállal a cégektől az osztrák kormány, ami 38 milliárd eurós gazdasági csomaggal készül.

A szerb büdzsé felét elvitte a koronavírus

Szerdán meghalt a fertőzésben a szerb környezetvédelmi minisztérium államtitkára, Branislav Blažić, írta a Vajma.info. Szerbiában eddig 1060 fertőzést jegyeztek fel, a halottak száma 28, a gyógyultaké 42. A fertőzés elleni küzdelem közvetett eszközeként április 1-jétől 10 százalékkal emelték meg az egészségügyi dolgozók bérét. Ez csak egy része a szerb költségvetés felét (!) felemésztő rendkívüli csomagnak, amelynek célja a járvány miatti gazdasági károk enyhítése. Az 5,1 milliárd eurós program adókedvezményből, magáncégek megsegítéséből és minden nagykorú szerb állampolgár egyszeri,későbbre ígért anyagi támogatásából áll. Az intézkedéscsomagot eredetileg Aleksandar Vučić elnöknek kellett volna ismertetnie, de sajtótájékoztatón azt mondták, az elnök nem érzi jól magát, és az elkövetkező 48 órában intéz majd beszédet a nyilvánossághoz.

Egyre több hír szól arról, hogy torzak lehetnek a kínai adatok

Az új típusú koronavírus kiindulópontjában, Kínában összesen 81 554 regisztrált fertőzött van, 3312-en haltak meg a koronavírus-járvány miatt, és már csak közel kétezer aktív esetről tudni. Az országban február közepe óta drasztikusan csökkent az új esetek és elhalálozások száma, köszönhetően a szigorú karanténintézkedéseknek. Egy friss tanulmány szerint a vírus kiindulópontjának tartott város, Vuhan lezárása körülbelül 700 ezer megbetegedést akadályozhatott meg. Az esetszám a napokban hirtelen nőhet Kínában, de ez amiatt lehet, hogy az országban elkezdik beleszámolni a tünetmentes fertőzötteket is az esetszámba. Ezzel válaszol Kína azokra az aggályokra, hogy egyre gyakrabban merül fel, hogy kozmetikázott adatokat közöl. A kínai gazdaságot vizsgáló független szervezet, a China Beige Book vezető közgazdásza szerint a kínai esetszámokat nem lehet alapul venni a többi országban, leginkább azért, mert Kínában nem voltak tömeges tesztelések a vírus eredeti gócpontjának számító Hupej tartományon kívül. De azt is hozzá kell tenni, hogy Vuhanban olyan szigorú intézkedések voltak, amelyeknek a közelében sincsenek európai korlátozások. Még az élelmiszerboltok is bezártak, hónapokig volt teljesen kihalt a város, az emberek csak előre kijelölt személyeken keresztül tudtak vásárolni élelmiszert.

Japánban is veszélyhelyzetet hirdethetnek

Az országban sokáig hivatalosan nem volt koronavírus-járvány, de sokat változott a helyzet az utóbbi időben. A múlt héten a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal egyetértésben jövő nyárra halasztották a tokiói olimpiát, és azóta a koronavírusos esetek száma kétezer fölé emelkedett. A CNN szerint szerdán már azt sem zárták ki, hogy az országban is veszélyhelyzetet hirdessenek. Ez elsősorban kijárási korlátozásokkal járna, de a fővárosban már eddig is arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és kerüljék a zsúfolt helyeket. Tokióban keddre 78 új esetet regisztráltak, ez volt eddig a legnagyobb emelkedés a fővárosban, ahol összesen ötszáz körüli esetről tudnak. Nisimura gazdasági miniszter ezért is figyelmeztetett szerdán, hogy meg kell állítani a járvány terjedését, mert az egészségügyi rendszer kapacitásai végesek.

Dél-Koreában sikerült laposítani a görbét, de még ott is messze a vége

Dél-Koreában elsősorban egy szektához és szuperterjesztőhöz köthető gócpont miatt magas, közel tízezer a koronavírusos esetek száma, a járványnak eddig 165 áldozata van. Az ázsiai országban azonban az utóbbi hetekben rákapcsoltak, hogy megállítsák a járványt, és rengeteg embert teszteltek, még tesztelésre szánt drive-ineket is nyitottak. Mostanra sikerült ellaposítani a járványterjedés görbéjét, napi száz körüli új esetet regisztrálnak csak, ez a tömeges tesztelések mellett annak is köszönhető, hogy elhalasztották az egyetemi felvételiket, és nem nyitottak ki az iskolák. Közben igazán szigorú beutazási és kijárási korlátozásokat sem kellett hozniuk. A gondozó otthonokban és kórházakban viszont továbbra is akadnak új esetek, így a térségben még messze járnak a járvány megfékezésétől, erre figyelmeztetett a napokban a WHO is.

Törökországban bedurrant a járvány, de a gazdaság nem áll le

Törökország is sokáig azon országok közé tartozott, ahol viszonylag enyhe intézkedéseket hoztak a vírus terjedésének megállítására, azonban mostanra már ott van a tizedik legtöbb igazolt fertőzött a világon. Az országban jelenleg 15 679 regisztrált fertőzött van, 277-en vesztették életüket a vírus miatt. Recep Tayyip Erdoğan török elnök március végére már összesen 41 településre rendelt el karantént, de az ország egészére vonatkozó korlátozó intézkedéseket még nem vezettek be. Erdoğan kitart amellett, hogy nem akarja leállítani, lassítani a gazdaságot, annak ellenére, hogy egyre többen kérik tőle a szigorúbb intézkedéseket. Az iskolák és az egyetemek bezártak, a nemzetközi repülőjáratokat leállították, a tömeges istentiszteleteket betiltották, valamint a 65 évesnél idősebbeknél házi karantént rendeltek el, a naponta elvégzett tesztek számát pedig feltornázták 15 ezerre. A korábbiaknál szigorúbb intézkedések csak az elmúlt napokban történtek meg, így ezeknek a hatásaira még várni kell.

Az iráni rezsim tétlensége az afgánokat is bajba sodorhatja

Iránban nagyon sokáig nem vették komolyan a vírust, több politikus is megfertőződött, mire elkezdtek vele komolyabban foglalkozni. Az elmúlt hetekben viszont az állami televízióban már 3,5 millió iráni halottal riogattak, és az utazási korlátozások betartását kérték a lakosoktól. Mostanra hivatalos adatok szerint közel 48 ezer megbetegedés van az országban, a halálos áldozatok száma háromezer fölött van. Teheránban élő olvasónk szerint sokat segítenek a járvány idején a jól működő kényelmi szolgáltatások és a megfizethető magán egészségügy. Viszont az iráni közösségi médiában egészen veszélyes dolgok is terjednek, több mint 300 embert meghalt azért, mert elterjedt, hogy az egyébként iszonyatosan mérgező metil-alkohol segít legyőzni a koronavírust. Az iráni helyzet súlyosbodása a szomszédos Afganisztánra is kihatással van. Egyelőre közel 200 igazolt fertőzött van Afganisztánban, de attól tartanak, hogy rohamosan nőni fog a megbetegedések száma, mivel rengeteg afgán vendégmunkás indult haza Iránból a napokban, súlyos járványügyi kockázatot hordozva.

Telefonja ellenőrizhet minden oroszt

Nem tervezi a kormány a rendkívüli állapot bevezetését – derült ki a koronavírusról szóló rendkívüli kormányülésen, amelyen Vlagyimir Putyin elnök, első alkalommal, már csak videókapcsolat útján vett részt, talán egy óvatlan kézfogás miatt. A helyzet azonban így is rendkívüli: Moszkvában a digitális állami kontroll új korszaka jön el, miután a kijárási engedélyeket mobiltelefonon keresztül kaphatják meg a lakók. Máshol az offline osztott engedélyekért hosszú sorok alakultak ki. Oroszország – ahol a fertőzöttek száma 2777, a halálos áldozatoké 24, 190 embert nyilvánítottak gyógyultnak – a járványtól függetlenül is megérezte a koronavírust, amely hozzájárult ahhoz, hogy az olaj ára 20 éve nem látott mélységbe zuhant, így az állam exportbevételei rohamosan csökkennek.

Stadionokat alakítanak kórházakká Brazíliában

Brazíliában már a legendás Maracana stadiont is mobilkórházzá alakítják, miközben emelkedik a koronavírusos esetek száma: már 6800-nál is több fertőzöttről és 240 halálos áldozatról tudnak. A stadionkórházakra azért is van szükség, mert korábban többször is elhangzott a szakértők részéről, hogy az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődhet, ha meredeken emelkedni kezd a fertőzöttek száma. Miközben a fertőzöttek száma emelkedik, a vírust sokáig elbagatellizáló Jair Bolsonaro elnöknek bíróság tiltotta meg, hogy karanténellenes üzeneteket tegyen közzé, és a Facebook, a Twitter és az Instagram is lépett már az ügyben, és eltávolította Bolsonaro üzeneteit, melyekben többek között a social distancing ellen kampányolt. Bolsonaro tagadta, hogy bármiféle veszélyt jelentene a világban tomboló járvány, konfliktusba keveredett még a hozzá amúgy lojális kormányzókkal is, de miután szerdára 24 óra alatt 1119 új fertőzöttet regisztráltak, már össznemzeti kiegyezést sürgetett az „életek és állások” megmentése érdekében.

Indiában több tucatnyian meghaltak a szigorú járványügyi intézkedések miatt

Indiában március 24-én rendeltek el háromhetes karantént, az országban jelenleg 1998 regisztrált fertőzött van, és 58 ember halt bele eddig a vírusba. A szigorú karanténintézkedések drámai híreket eredményeztek az 1,3 milliárd lakosú országban. Nagyjából 500 millió olyan ember van, aki nem a mezőgazdaságban dolgozik, 90 százalékuk pedig olyan szektorokban munkavállaló, amelyek most teljesen leálltak a karantén miatt. Az országban a vasúti közlekedés is áll, több tízezer ember indult haza ezért sokszor gyalog az ország különféle régióiból, vannak, akiknek több száz kilométert kell megtenniük. A menetelő munkások közül már több mint egy tucat vesztette életét a rossz körülmények miatt az úton. A New York Times arról számolt be, hogy az országban egyre nagyobb a feszültség, sokan éhínségtől tartanak, ilyen körülmények között a koronavírus csak sokadlagos. A 36 indiai tartomány közül egy volt, amelyik a hétvégén buszokat indított az úton ragadt munkások megsegítésére, de végül ezt az akciót is letiltotta a kormány, és elrendelte, hogy a régiók zárják le a határaikat, mindenki maradjon ott, ahol van. Az intézkedések miatt több százezer ember maradt lakhely és élelem nélkül, akiket egyébként a munkáltatójuk szokott ellátni.

Dél-Afrikában minden embert megpróbálnak letesztelni

Az afrikai országok közül Dél-Afrikában a legsúlyosabb a koronavírus-járvány, nagyjából 1400 regisztrált fertőzött van, és már öt ember életét vesztette a betegség miatt. A március 27-én kihirdetett szigorú kijárási korlátozások miatt 57 millió embernek kell otthon maradnia, a katonaság ellenőrzi a szabályok betartását, aki megszegi, akár féléves börtönt is kaphat. Azt is bejelentették, hogy 10 ezer ügynök ajtóról ajtóra járja majd végig az országot, hogy mindenkit leteszteljenek, ezzel párhuzamosan arra is figyelmeztettek, hogy a bűnözés nagyon gyorsan reagált, és már most vannak információk arról, hogy emberek tesztelő ügynöknek adják ki magukat. Az afrikai helyzettel foglalkozó elemzések kiemelik azt is, hogy a sok HIV-fertőzött miatt különösen veszélyessé válhat a járvány a kontinensen, korábbi tapasztalatok alapján ugyanis a HIV-pozitív személyeknél a hagyományos influenza is gyakran okoz tüdőgyulladásos komplikációkat. A nyugat-afrikai országokban bíznak benne, hogy már az elején meg tudják állítani a vírus terjedését, köszönhetően annak, hogy sok járványügyi tapasztalatot szereztek a korábbi ebolajárványok idején.

Sok a regisztrált fiatal fertőzött Ausztráliában

Ausztráliában megközelíti az ötezret a fertőzöttek száma, eddig 21 halálos áldozata van a betegségnek, és azzal lóg ki az ország a statisztikákból, hogy viszonylag sok a fiatal koronavírusos. A helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint a fertőzöttek több mint 20 százaléka harminc év alatti, és eddig 29 olyan esetet regisztráltak, amikor egy 10 év alatti fertőződött meg, általában azután, hogy egy közeli családtag külföldön járt. A viszonylag magas fiatalkorú fertőzöttre magyarázat lehet, hogy sokan utaztak külföldre, és visszatérésük után különösen ennek a korosztálynak a tesztelésére koncentráltak. Az Egyesült Államokkal és Olaszországgal szemben egyelőre nem lokalizáltak gócpontokat az országban.

(Borítókép: Nő várakozik a koronavírussal fertőzöttek szűrésére létesített tesztsátorban a Maryland állambeli Landoverben 2020. március 31-én. Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!