Olaszországban az előző napokhoz képest csökkent az áldozatok száma, de több új fertőzött van

727 új halálos áldozatról és 4782 új koronavírussal diagnosztizált betegről számoltak be az olasz hatóságok szerdán.

Kedden 4053 új fertőzöttet és 837 új halálesetet jelentettek, míg hétfőn 812 halott és 4050 új fertőzött volt. A hétfői új fertőzöttek száma ezer fős csökkenést mutatott vasárnaphoz képest, ez volt sorban a harmadik nap, hogy mérséklődni látszottak az olasz számok. A mai adattal együtt úgy néz ki, az új esetek száma a csökkenés után most újra emelkedést mutat, viszont az új halálesetek száma az előző napokhoz képest közel százzal csökkent.Európán belül a legtöbb fertőzött még mindig Olaszországban található, jelenleg az összes eset száma 110574, illetve 13155 az összes áldozatoké.

Az ország folyamatosan próbál védekezni a járvány ellen, miután karantén alá helyezték Olaszországot, 3 hete bezárt minden hely, ami nem gyógyszertár vagy élelmiszerbolt. Szerdán Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter szerdán jelentette be, hogy április 13-ig meghosszabbítja az olasz kormány a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket is.

Az olasz járványszakértők korábban azt mondták, az esetszámok maximalizálódása március 23 és április eleje között várható. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint is stabilizálódhat az olaszországi helyzet, de nem szabad lazítani a szabályokon. Hétfőn genfi sajtótájékoztatóján Mike Ryan, a WHO ügyvezető igazgatója azt mondta,

Reméljük, hogy Olaszország és Spanyolország már közel jár ehhez a ponthoz, de a vírus nem fog magától eltűnni, ehhez közegészségügyi erőfeszítések kellenek

(Borítókép: Olasz sürgősségi ellátásban dolgozók tisztelegnek néma csenddel a koronavírus áldozatai előtt Cataniában. Fotó: Antonio Parrinello / Reuters)