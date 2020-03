Francia kórházigazgató: Nincs elég ágyunk, szobánk, felszerelésünk

„Harcban állunk, Velünk szemben pedig a járvány, amelynek a csúcspontja még nem jött el”

– ezekkel a szavakkal hirdetett háborút a koronavírus ellen Emmanuel Macron francia elnök múlt héten egy katonai sátrakban álló kórház előtt a franciaországi Mulhouse-ban. A csúcspont márpedig közeledni látszik: kedden minden korábbinál több, 499 halálos áldozatról számolt be a francia egészségügyi minisztérium. Bár a járvány terjedését a kormány radikális korlátozásokkal próbálta lelassítani, mostanra világossá vált, hogy a válság elkerülhetetlen, a tetőzést Franciaországban valamikor április elejére várják.

Az utóbbi néhány hétben exponenciálisan növekedett Franciaországban a koronavírus-fertőzöttek és a betegség áldozatainak száma. Már több mint 3500-an vesztették életüket, és az egyébként rendben működő francia egészségügy kezd repedezni a nyomás alatt, félő, hogy egyes részeken ugyanolyan helyzet lép majd fel mint Olaszországban vagy Spanyolországban. Az pedig már biztos, hogy még hetekig eltart majd az eredetileg két hetesre tervezett bezárkózás.

A járvány nem fékezett

Franciaország március 15-én úgy döntött, olyan súlyos a járvány terjedése, hogy radikális intézkedésekre van szükség: lezárták az ország határait, bezárták az iskolákat, éttermeket, mozikat, nem lehet 100 fő feletti rendezvényt tartani, sőt, kijárási korlátozás lépett érvénybe. Felszólították a munkáltatókat, hogy lehetőleg mindenkit állítsanak át a távmunkára.

Ekkor 3-4000 fertőzöttről lehetett tudni, azóta viszont hihetetlenül megnőtt a koronavírusosok száma. A legújabb adatok szerint összesen 52 125 fertőzöttet regisztráltak eddig, ebből 9944-en meggyógyultak, most 40 678 aktív fertőzött van az országban. 3523 halálos áldozatot követelt a járvány, köztük van egy 16 éves fiatal lány is, aki Île-de-France-ban lakott. A Párizst körülölelő régióban most a legmagasabb a koronavírusosok száma.

eddig még nem úgy tűnik, hogy lassulna a járvány terjedése: Kedden 24 óra alatt 7598 új esetet regisztráltak az egy nappal korábbi 4637 után.

A boltokban nincs hiány

Amikor már több ezer koronavírusost tartottak számon, nem érződött, hogy pánikolnának a franciák, sokan elmentek szavazni az önkormányzati választások március 8-i első fordulójában is (az egy héttel később esedékes második fordulót már el kellett halasztani). Viszont a kormány óvintézkedéseit most már sokan érzik a mindennapokban.

Talán az a legnagyobb különbség, hogy a buszmegállókban, ahol mindig állt 10-20 ember, most senki nincs

– írta nekünk Párizsban élő olvasónk, aki szerint autóból is láthatóan kevesebb van az utakon. Nem meglepő tehát, hogy a francia fővárosban észrevehetően csökkent a zajszint, körülbelül olyan csend van most a belvárosban, mint máskor a külvárosi részeken.

Ami a kijárást illeti, az utcára ki lehet menni, de csak egy hivatalos nyilatkozattal, amelyen rajta van, hogy mi a célja a kimerészkedésnek. Olvasónk szerint nem sok rendőrt látni az utcán, bár elvileg 100 ezer rendőr és csendőr járőrözik a városokban országszerte. Minden jel szerint a rendőrök is feszültebbek a helyzet miatt, ugyanis az MTI arról számolt be, hogy a rendőrszakszervezetek azzal fenyegetőznek, hogy egészségügyi maszk hiányában nem ellenőrzik tovább, hogy ki miért jár ki az utcára.

A boltokba is már csak kevés ember mehet be egyszerre, előtte pedig sorban kell állni a bejáratnál. Olvasónk szerint a legtöbb emberen nincs maszk vagy kesztyű, de az eladók mindig viselnek védőfelszereléseket, és a boltok választéka sem vészes:

Tésztából, rizsből, meg ilyesmikből nagy választék nincs, viszed ami maradt, de minden más van.

Függetlenül az élhető körülményektől, a városiak egy része inkább vidékre ment, hogy ott töltse el a „confinement”, azaz az elkülönülés heteit. A Politico cikke szerint ezzel az a probléma, hogy a városokat elhagyó családok és egyetemisták a vírust továbbvihetik vidékre. Mire észbe kaptak a hatóságok, és bírságot vezettek be a város elhagyásáért, addigra a legtöbben már átköltöztek a hétvégi házaikba, amikből 3 millió van országszerte.

A Le Monde szerint közel másfél millió Párizs környéki lakos vándorolt el vidékre, hogy ott vészelje át a járványt.

A vidékiek persze nem várták tárt karokkal a városból érkezőket, a közösségi oldalakon sok az ebből adódó feszültség, sőt, kommentháború. Nem véletlen: Párizs után most már vidéken is súlyos méreteket öltött a járvány, amivel egyre nehezebben küzdenek meg az ottani kórházak.

Egyre mélyebben az egészségügy

Az egyre szaporodó betegek pedig érthető módon egyre növekvő nyomás alá helyezik a francia egészségügyi rendszert, fogynak az ágyak. Jelenleg 22 757 beteget ápolnak kórházakban, ebből 5565-en intenzív osztályon vannak. Párizs után Franciaország keleti, Luxemburggal határos részén, Grand Estben a legsúlyosabb a helyzet. Hogy tehermentesítsék a túltelített intézményeket, a mulhouse-i kórház mellett már fel is húzták az első katonai sátrakból álló ideiglenes kórházat. A Francebleu szerint az utóbbi időben olyan katasztrofális volt a helyzet az intézményben, hogy

már helikopterrel és a TGV nevű francia gyorsvonattal szállították át a betegeket olyan helyekre, ahol még nem terhelték túl a kórházakat a koronavírusos betegek.

Edouard Philippe francia kormányfő azt feltételezte, hogy a hétvégén még a korábbinál is többen kerülhettek a kórházakba, a járvány tetőzése pedig április 4. és 16. között várható.

A France3 szerint csak az északkeleti Grand-Est régióban 3940 ember van kórházban a koronavírus miatt, köztük 774-en intenzív ellátásra szorultak, és csak ebben a térségben eddig ezren haltak meg. A halottak száma ráadásul félig meddig becsült, ugyanis csak a kórházakban elhunytakat veszik figyelembe, azokat pedig nem, akik otthonukban, tesztelés nélkül haltak meg.

A régióban található Espad des Vosges-i idősotthonban például 21 idős halt meg a járvány fellángolása óta, de sok másik hasonló intézmény is gócponttá vált. Az ezekben életüket vesztő embereket nem adták eddig hozzá a hivatalos halálesetekhez.

A térségben már több orvos is elkapta a fertőzést, ketten bele is haltak.

A Strasbourg-i Orvostudományi Egyetem klinikáján dolgozó 12 500 alkalmazott közül már 253 ember kapta el a betegséget, ezért értelemszerűen nem tudják folytatni a munkát.

Nincs elég ágyunk, nincs elég szobánk, nincs elegendő felszerelésünk, és elég emberünk se, hogy növelni tudjuk a kórház kapacitásait

– mondta a Grand Est régióban található Metz központi kórházának igazgatója a Le Monde-nak.

A kialakult helyzetben az öntudatos franciák nem is hazudtolták meg magukat: már hatodszorra jelentették fel különböző szervezetek és magánszemélyek a kormány tagjait, mert szerintük szándékosan nem tették meg elég korán az óvintézkedéseket. A feljelentések Agnes Buzyn ex-egészségügyi minisztert, Edouard Philippe miniszterelnököt és Olivier Véran mostani egészségügyi minisztert célozzák. Az MTI szerint először a CJR-nek, vagyis a francia köztársasági bíróságnak kell döntenie, hogy kivizsgálhatók-e a feljelentésben tett panaszok, majd azokat átadhatja François Molins főügyésznek, aki arról dönt, hogy nyomozást indít-e vagy pedig vizsgálat nélkül lezárja az ügyet.

Ha bűnösnek találják, akár két év szabadságvesztéssel és 30 ezer eurós (kb. 10,8 millió forintos) pénzbüntetéssel sújtható a perelt kormánytag.

Macron mindenkit biztosított támogatásáról

Szimbolikus, de fontos esemény volt a múlt héten Emmanuel Macron mulhouse-i látogatása. Macron maszkban érkezett, és azzal a céllal látogatott a tábori kórházba, hogy biztosítsa az egészségügyben dolgozókat támogatásáról. A hajnali órákban elmondott beszédében fehérköpenyes hősöknek nevezte az orvosokat, és azt ígérte, hogy a rövid távon esedékes túlórákat még több bónuszfizetéssel honorálja majd. Ezen felül hatalmas beruházásokkal támogatja majd a kórházakat, hogy elegendő férőhely, eszköz, és emberi erőforrás álljon a rendelkezésükre a járvány legyűréséhez.

A Le Monde szerint Macron emellett bejelentette a „Résilience” katonai művelet elindítását, amelynek célja a lakosság illetve a szolgáltatások támogatása a járvány idején.

Pár nap múlva visszatérek, hogy teljes körű tájékoztatást adjak a helyzetről, és elmondjam a következő hetekre vonatkozó döntéseket, és a nemzet jövőjével kapcsolatos terveinket

– idézte Macront a Le Monde.

Mint írtuk, a francia kormány a következő 14 hét alatt több mint egymilliárd maszkot importál Kínából, amelyek hetente két nagyobb szállítmányban érkeznek, és rendőri biztosítással kerülnek el az elosztóhelyekre. A francia kormány számításai szerint az országnak hetente 40 millió maszkra van szüksége a járvány idején, de az ország csak 8 millió gyártására képes.

6 pontos mentőcsomag

Amellett, hogy az egészségügyet meg kellett támogatni, a gazdaságnak is szüksége lesz segítségre, hogy átvészelje a koronavírus okozta válságot.

„SENKIT NEM HAGYUNK HÁTRA”

– jelentette ki Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter, amikor egy gazdasági „mentőcsomagot” helyezett kilátásba a francia kisvállalkozások megmaradásáért: egy 6 rendeletből álló mentöv segítséget nyújt majd nekik, hogy a válság alatt ne menjenek tönkre. Ez röviden annyiból áll, hogy a kormány

Egy egymilliárd euró értékű szolidaritási csomagot hoz létre a kisvállalatok megsegítésére, különös tekintettel a turizmusra és utazásra épülő szektorra. Ez a pénzalap addig fennmarad, amíg a válság tart.

Átalakítja a munkanélküli segélyrendszert. A tervek szerint az állam a bruttó minimálbér 70 százalékáig és a nettó fizetésének 84 százalékáig kisegíti a munkavállalót, akit a vállalat nem tudna amúgy kifizetni. Muriel Pénicaud munkaügyi miniszter szerint már 37 000 vállalat kérte, hogy segítsen be az állam az alkalmazottak fizetésébe.

A „sebezhetők védelme” elnevezésű rendeletekkel igyekszik kisegíteni a munkanélkülieket, álláskeresőket, rokkantnyugdíjasokat, ők továbbra is kapni fogják a segélyeket.

Ideiglenesen módosítja a munkajogi törvényeket, hogy a létfontosságú ágazatokban megszerveződhessen a szinte háborús gazdasági struktúra. A cégeknek így lehetőségük nyílik szabadabban kezelni a munkaidőt, és a túlórapénzek kifizetésének határidőit.

A francia börtönökből 5-6000 fogvatartottat szabadon fognak engedni.

A betegekkel foglalkozók mindenben előnyt élveznek, legyen szó védőfelszerelés biztosításáról, közlekedésről, elszállásolásról.

A kormány nemcsak a vállalkozókat segíti ki, hanem a dolgozókat is: Muriel Penicaud munkaügyi miniszter a France Infónak elmondta: akiknek olyan munkájuk van, amit nem lehet otthonról végezni, és gyermekük 16 év alatti, azok orvosi igazolás nélkül is betegszabadságra mehetnek, illetve az állam kiegészíti a táppénzt, hogy ne legyen bevételkiesés.

Ettől függetlenül a kisegítő intézkedésekkel sem lesz elkerülhető a válság, inkább csak csökkentik a hatását. A bezárkózás ideje alatt csak romlani fog a gazdaság helyzete, de mindenki számára ez az egyetlen ésszerű intézkedés, hogy elkerüljék a még nagyobb bajt.

„Az elkülönülés jelenleg az egyetlen valóban működő stratégia”

– nyilatkozta a francia operatív törzset segítő tudományos tanács.

(Borítókép: Egészségügyi dolgozók egy Francia kórház intenzív osztályán 2020. március 26-án. Fotó: Sebastien Bozon / AFP)

