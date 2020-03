Spanyolországban már több új fertőzött van, mint az olaszoknál

„Nehéz napok állnak előttünk”

– hangsúlyozta sokadszorra szombat esti tévébeszédében Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, aki arról is beszélt, hogy „háborúban állnak”, és a legrosszabb még hátravan a koronavírus-járványban. Spanyolországban nagyon súlyos helyzet alakult ki az elmúlt hetekben: ott van a negyedik legtöbb regisztrált fertőzött a világban, miközben kedden több új esetet jelentettek, mint az Európában leginkább sújtott Olaszországban, és szerdán már többen haltak meg a betegség következtében, mint Kínában összesen.

A spanyol kormány március 13-án vezetett be szükségállapotot, majd pedig napokkal később széleskörű kijárási korlátozásokat, hogy így lassítsa a koronavírus terjedését. A parlament szerdán hagyhatja jóvá Sánchez döntését a szükségállapot 15 napos meghosszabbításáról április 11-ig. Most abban reménykednek, hogy az országszerte bevezetett lezárások hatása a hét végére már érződhet, és egy tetőzés után elkezd csökkenni az újabb esetek száma.

A járvány minden egyes nappal egyre komolyabb nyomást helyez a spanyol egészségügyre, több kórház is túlterhelődik, miközben elkeseredett küzdelmet folytató orvosok és ápolók próbálják tartani a frontot, azonban közülük is egyre többen fertőződnek meg. A Spanyolországban élő 47 millió ember élete teljesen megváltozott a korlátozások óta, viszont rendszeresek az este nyolckor az erkélyekről felhangzó tapsviharok az egészségügyi dolgozókért.

Több mint 40 ezer igazolt eset

„Nagyon kemény hét ez, amikor azon kell dolgoznunk, hogy ne legyen kibírhatatlan a nyomás az egészségügyi rendszeren. Ezt együtt kell elérnünk” – jelentette ki az El País szerint Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója keddi sajtótájékoztatóján, amin az országban tomboló járvány aktuális adatait ismertette.

Szerdára az El País szerint egy nap alatt 7937 új esetet regisztráltak – míg Olaszországban valamivel több, mint 5 ezret –, az összes igazolt fertőzött száma pedig az esti összesítések szerint átlépte a 47 ezret. 3434 halálos áldozata van a betegségnek, Simón adatai szerint 24 óra alatt 738-an haltak meg a fertőzés következtében. Az igazolt esetek több mint felét Madridból és Katalóniából jelentették, az áldozatok többsége viszont a fővárosi régióban halt meg. Simón kedden arról is beszélt, hogy a halálos áldozatok 87 százaléka 70 éven felüli volt, többen valamilyen krónikus betegséggel is küzdöttek. Közel 27 ezren vannak kórházban, és 3166-an szorulnak intenzív ellátásra, míg 5367-en már meggyógyultak.

Különösen aggasztó, hogy közel 5400 egészségügyi dolgozó is megfertőződött,

az összes eset több mint 10 százalékát ők teszik ki. Az egyre több beteg mellett pedig így még nagyobb terhelés jut az egészséges orvosokra és ápolókra. Simón már korábban elismerte, hogy vannak olyan egészségügyi intézmények, amik már a teljesítőképességük határán működnek.

Kongresszusi központból tábori kórház, jégcsarnokból hullaház

Számos kórház felfüggesztette az általános ellátást, vagy elhalasztja a daganatos betegek műtétjeit, hogy elég orvost és forrást tudjon átcsoportosítani a koronavírus elleni küzdelemre. A végzős orvostanhallgatókat is arra kérik, hogy segítsenek, de a hatóságok visszahívtak 14 ezer nyugdíjas orvost és nővért is.

Az extrém terhelést mutatta az a videó is, amiről az El Mundo és az El Periódico is beszámolt: ezen az Infanta Leonor kórházban a fal mellé erősített hordágyakon, matracokon, vagy egyszerűen csak a padlón fekszenek emberek a folyosón, miután állítólag nem fértek be az intenzív osztályra. Az El Mundónak a madridi egészségügyi hatóságok azt állították, hogy egyszeri esetről volt szó: péntek este egyszerre vittek be rengeteg új beteget, azóta viszont már felszabadítottak helyet a kórházban. Egy nővér is megerősítette, hogy vasárnapra már javult a helyzet.

Az El País szerint pedig a múlt hét végén Leganésben a Severo Ochoa kórház nem tudott betegeket fogadni, mivel a sürgősségi osztálya teljesen megtelt, Getaféban pedig volt olyan kórház, ahol szemeteszsákokból készítettek védőfelszerelést. Az El Mundo szerint a Severo Ochoában a betegeknek a folyosón kellett várniuk arra, hogy egy orvos megvizsgálja őket. Ezért a városvezetés 70 új kórházi ágyat állított fel egy helyi sportcsarnokban, és más kórházakba utaltak tovább pácienseket.

De országszerte húzzák fel a vészkórházakat: a madridi szállodaszövetség 60 ezer szállodai férőhelyet ajánlott fel a helyi vezetésnek, hogy karanténkórházakat rendezhessenek be bennük, egy kongresszusi központot pedig ideiglenes sürgősségi kórházzá alakították át, ahol 5500 ágyat állítanak fel összesen. Kedden már arról is jöttek hírek, hogy átmenetileg hullaházat csinálnak a főváros egyik jégcsarnokából, a Palacio de Hielóból, hogy ezzel is enyhítsék a kórházakra nehezedő nyomást. A holttesteket a spanyol hadsereg vészhelyzeti alakulata szállítja át.

Beszereztek rengeteg gyorstesztet

Egészségügyi dolgozók napok óta panaszkodnak, hogy kevés a felszerelés, az elvégezhető tesztek számában pedig napi limit volt. „Mindenkit letesztelnénk, de a rendelkezésre álló diagnosztikai kapacitással és az eszközök számával ez nem lehetséges” – mondta Rafael Cantón, a madridi Ramón y Cajal kórház mikrobiológiai vezetője még múlt hét közepén az El Paísnak. Sánchez a hétvégén bejelentette, hogy maszkokat, lélegeztetőgépeket és teszteket gyártanak, és beszereznek 640 ezer megbízható gyorstesztet is, emellé pedig 1,3 millió szájmaszkot osztanak szét az egészségügyi dolgozók és a betegek között.

Az El País szerint a madridi városháza szerdán elkezdi módszeresen tesztelni koronavírusra a létfontosságú közszolgáltatásokban dolgozókat: a mentősöket, a tűzoltókat és a rendőröket is. Több ezer katona fertőtleníti a reptereket és kikötőket, és vesz részt páciensek átszállításában kevésbé zsúfolt kórházakba.

Szintén a katonáknak kell körbejárniuk a Madrid környéki idősotthonokat is, ezek ötödéből jelentettek ugyanis eseteket. Spanyolországban a lakosság egyötöde 65 év feletti, és ezért különösen veszélyeztetett. Több helyen a kiérkező katonák borzasztó állapotokat találtak: a személyzet volt, ahol elmenekült a járvány elől,

magukra hagyva a magukról gondoskodni képtelen idős embereket, akik közül többen az ágyukban haltak meg.

Múlt héten egy spanyol nyugdíjasotthonban húszan haltak meg a koronavírus-járványban, országosan száznál is több halott volt a hasonló intézményekben. A hatóságok mindegyik ügyben vizsgálatot indítottak.

A kormány várakozásai szerint napokon belül csökkenhet az új esetek száma, és a CNN szerint erről beszélt a madridi régiós vezetés egészségügyi vezetője, Enrique Ruiz Escudero is. Az időpontot a maximum lappangási idő (14 nap), a korlátozó intézkedések és az iskolabezárások alapján kalkulálták ki.

„A tetőzés elérése sem jelenti azt, hogy már megoldottuk a problémát. Azt jelenti, hogy meg kell kétszereznünk az erőfeszítéseinket, és nem pedig visszavenni”

– figyelmeztetett azonban Simón, aki azt is kérte, hogy mindenki tartsa be a kijárási korlátozásokat. Azt pedig az olaszországi példa is mutatta, hogy az új esetek számának csökkenése a korlátozások mellett is időbe telhet: az olaszoknál két nap javuló trendjei után kedden megint több új fertőzöttet és halottat regisztráltak, mint korábban.

Két hete még több mint 100 ezres tüntetés volt

„Ami miatt leginkább dühös vagyok, hogy volt másfél hónapunk felkészülni az első esetünk után, és több hetünk, miután láttuk, mi történt Olaszországban” – mondta a spanyol járványhelyzet elfajulását alapos cikkben összefoglaló Voxnak Ángela Hernández Puente, a madridi egészségügyi dolgozókat képviselő egyik szakszervezet vezetője.

Az első fertőzöttet még január 31-én jelentették a Kanári-szigetekről, majd pedig február elején volt eset Mallorcán is. Február 26-án jelentettek Madridból és Barcelonából is igazolt fertőzötteket. A legnagyobb spanyol kórházak már akkor jelezték az egészségügyi minisztériumnak, hogy több tesztre lesz szükség, ezek azonban akkor még nem érkeztek meg. Az esetek száma közben napról napra gyorsan nőtt, és ugyan egy sor rendezvényt lemondtak, korlátozásokat vezettek be, beoltották például az 1000 főnél több résztvevős fedett téri rendezvényeket Madridban és más városokban is, azonban központilag nem korlátozták az összes tömegrendezvényt.

Már a hivatalosan regisztrált adatok alapján is 625 fertőzött volt országszerte, közülük több mint kétszázan a madridi régióban, a valós fertőzöttek aránya az enyhe tüneteket érző, vagy tünetmentes emberek miatt pedig ennek a sokszorosa lehetett,

amikor március 8-án több mint 120 ezren vonultak a fővárosban a Gran Víán a nőnapi tüntetésen, hogy miniszterek részvételével tiltakozzanak a nőket ért nemi erőszak és a nemi egyenlőtlenségek ellen. A Reuters szerint a hatóságok még egy nappal korábban is azt kommunikálták, hogy a várható zsúfoltság ellenére az egészségügyi minisztérium nem tekinti különösebben kockázatosnak a rendezvényt, és nagyjából csak annyit kértek, hogy azok maradjanak otthon, akik bármilyen tünetet észlelnek magukon.

„Vállt vállvetve, öntudatlanul hozzájárultunk a vírus terjedéséhez” – vélte már másfél héttel a tüntetés után egy Madridban élő amerikai tanárnő. „Nem tudom hangsúlyozni, mennyire nem voltunk tisztában a helyzettel.” Emellett a szélsőjobboldali VOX, a harmadik legnagyobb spanyol parlamenti erő is tartott egy saját, nagyjából 9 ezer fős demonstrációt Madridban. Ennek kockázatait már az is mutatta, hogy ezen részt vett a párt főtitkára, aki kezet fogott, ölelkezett résztvevőkkel, mielőtt másnap rosszul lett, és pozitív lett a koronavírustesztje. Emiatt a Vox teljes 52 fős parlamenti frakciója önkéntes karanténba vonult.

Végül jött a szükségállapot

Többen is késlekedéssel vádolták a kormányt, amiben feltehetően több tényező is szerepet játszott. A Spanyol Szocialista Munkáspárt élén álló Sánchez kisebbségi kormányt vezet a Podemosszal koalícióban, és voltak belső vitáik is a szükséges intézkedésekről. Emellett pedig Spanyolországban számos ügy régiós hatáskor, Quim Torra katalán elnök pedig amellett, hogy Katalónia lezárását szorgalmazta Sáncheznél, de bírálta is a központi kormányt, hogy központosítással alááshatja a régiók autonómiáját. A kijárási tilalom és széleskörű lezárások pedig egyes értelmezések szerint a Franco-rezsim emléke miatt is kényes témának számítottak előzetesen.

A régiós intézkedések mellé Sánchez március 9-én bejelentette az iskolák átmeneti bezárását, lefújták az addig még megtartott, legfeljebb csak zártkapusított futball-bajnokikat, és arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon. Sokan ennek eleget tettek, de a helyszíni beszámolók szerint Madrid parkjaiban ezekben a napokban is sokan voltak: rengeteg nagyszülő vigyázott az unokákra, amíg a szülők dolgoztak, noha ők kifejezetten veszélyeztetettek voltak a vírus miatt. Barcelonában a bárokban és sörözőkben ugyan kevesebben, de még mindig voltak vendégek.

Végül aztán Sánchez március 13-án jelentette be a szükségállapotot, amit másodszor vezettek be a Franco-rezsim 1975-ös vége óta (a másik alkalom 2010-ben, a légiirányítók sztrájkja miatt volt). Ezzel felülírhatták a 17 autonóm régió döntését, másnap pedig bevezették a kijárási korlátozásokat is. Addigra már 5 ezernél is több ismert eset volt, 86 halálos áldozat mellett. Pozitív lett a tesztje Sánchez feleségének, a katalán elnöknek, és több miniszternek is.

Másfél hete tehát bezárták a múzeumokat, könyvtárakat, hoteleket és éttermeket, valamint megtiltották a sport- és kulturális tevékenységeket. A kijárási korlátozások értelmében csak az hagyhatja el az otthonát, aki munkába megy, bevásárlást intéz, halaszthatatlan banki vagy biztosítási ügye van, orvosi vizsgálatra, patikába vagy egészségügyi intézménybe megy, illetve kiskorú, vagy idős ember gondozását kell ellátnia. Múlt hétfőn a spanyol belügyminiszter a határzárakat is bejelentette.

Volt, akit lovas rendőrök vettek üldözőbe

Azóta tartanak a rendkívüli intézkedések, rendőrök és drónok járőröznek az utcákon, Madridban 30 ezer útakadályt is felállítottak. Habár a múlt hét elején a rendőrség még arról beszélt, hogy a spanyolok együttműködőek a korlátozó intézkedések betartásában, nem csak az elhíresült T-rex jelmezes férfi szegte meg azokat. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter kedden bejelentette, hogy több mint 102 ezer esetben szabtak ki bírságot, és 926 embert vettek őrizetbe ilyen ügyben az elmúlt másfél hétben. Arról is raktak ki videót, ahogy két lovas rendőr üldözőbe vesz egy biciklist Madridban.

👉Estamos en una fase crítica en la lucha contra el #Covid_19



Y no dejaremos de perseguir 🐎 las conductas de esa minoría irresponsable que pone en riesgo a la mayoría.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/m94DeG6zmN — Policía Nacional (@policia) March 22, 2020

Gazdasági csomaggal is készülnek A spanyol kormány múlt kedden jelentett be egy 200 milliárd eurós programot, amivel a koronavírus-járvány gazdasági hatásait próbálják csökkenteni, írja a Politico. Korábban már szintén előálltak egy 14 milliárd eurós mentőcsomaggal. A becslések szerint 100 ezer ember veszíthette már el ideiglenesen legalábbis a munkáját. A csomag részeként 100 milliárd euró áll majd a vállalatok rendelkezésére állami garanciával, azok is kaphatnak munkanélküli segélyt, akik nem fizettek elég járulékot, és h a valaki elveszíti az állását, vagy a rendszeres bevételét, akkor kérvényezheti a havi törlesztőrészlete elhalasztását. Sánchez az EU-t is felszólította, hogy álljanak elő gazdaságélénkítő tervvel.

A többség azonban tartja magát a korlátozásokhoz, a közlekedési minisztérium szerint az ingázáshoz a vonatokat hétfőn a szokásos embertömeg 10 százaléka használta csak.

„Az utcákon kevesen vannak, a rendőrök járőröznek, és megkérdezik, merre mész, mit csinálsz” – írta Barcelonából olvasónk, Soós Kata. Katalóniában egy olyan írásos dokumentumot kell kitölteni, amit kinyomtatva vagy a mobilon kell bemutatni a rendőröknek. A hét végén arra hivatkozva is felhívták a figyelmet, hogy ne menjen senki a hegyekbe se kirándulni, mert balesetveszélyes, és nincs orvos, aki bárkivel foglalkozni tudna a koronavírusos eseteken kívül.

„Arra van precedens, hogy ha valamit konkrétan szeretnél főzni, akkor 3 helyen kell megvenni a hozzávalókat, mert mindegyik boltban valami épp nincs, más meg van” – ő viszont azt tapasztalta, hogy a termékekből nagyjából mindenhez hozzá lehet végül jutni, noha a nagyobb közértekben sorba kell állni. „Rengeteg vizet vettek az emberek, mert Barcelona belvárosában sokan nem szeretik az ízét a víznek” – írta még a korábbi felvásárlásokhoz. Sevillában viszont volt olyan bolt, ahol vécépapírból bőven volt, a borok viszont elfogytak a polcokról.

Olvasónk a lezárásokról azt mondta, hogy ismerősei sokan tudnak otthonról dolgozni.

„A vívóedző is online órát tart, a zeneiskola is online órákra állt át”

– írta Soós Kata, aki festőművészként szintén kiállítást rendez online. „Tapsolás, szolidaritás, biztatás van minden nap” – írta. Spanyolországban is rengetegen állnak ki este 8 órakor az erkélyre vagy az ablakba, és biztatják az egészségügyi dolgozókat, és olasz példára az erkélykoncertek is elkezdődtek. De világhírű lett egy spanyol gitáros-énekes rendőr is, aki a bezárkózott lakókat szórakoztatta Algaida városkájában.

A szokatlanul csendes madridi utcákat azért a kutyaugatás rendre felkavarja néhány pillanatra. Ahogy Olaszországban is van rá példa, Spanyolországban is többen kutyasétáltatással próbálnak kicsit kijutni az utcára, ehhez pedig olyanok is vannak, akik már pénzért adnák bérbe állataikat. Az interneten terjedő videók szerint viszont olyan is volt, aki plüssállattal próbálkozott kimeríteni a kutyasétáltatás fogalmát.

(Borítókép: Idősek otthonát fertőtlenítenek szakemberek egy spanyol városban, ahol egy nő meghalt és számos más lakót is koronavírussal diagnosztizáltak. Fotó: Eloy Alonso / Reuters)

