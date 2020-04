Koronavírus: sehol nem haltak meg egyetlen nap alatt annyian, mint az USA-ban

Egyetlen nap leforgása alatt 1169 ember halt meg az Amerikai Egyesült Államokban, a járvány kitörése óta egyetlen másik országban sem volt olyan nap, amikor ennyi, a vírushoz köthető halálesetet rögzítettek volna – írja a BBC. Az USA-ban jelenleg 245 373 igazolt koronavírus fertőzött van, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja a 6000-et.

A vírus által leginkább sújtott New York városában már több mint 1500 fertőzött halt meg.

Közben a CNN szerint a fertőzés egyik legjelentősebb gócpontja az USA-ban egy kaliforniai szláv templom, a Rancho Cordova nevű városban található Bethany Slavic Missionary Church, amelyhez mostmár legalább 71 igazolt fertőzött köthető. A gyülekezet vezető lelkésze is elkapta a vírust. A hatóságok szerint ez a gyülekezet nem elég együttműködő, hiába zárták ugyanis be a templomukat, a gyülekezet tagjai egymás otthonaiban továbbra is összegyűlnek kiscsoportos bibliaórákra.

(Borítókép: Maszkot viselő egészségügyi dolgozó helyez mentőautóba egy beteget New Yorkban 2020. április 2-án. Fotó: Spencer Platt / Getty Images)

