Koronavírusos lett a börtönben egy kettős gyilkosságért bevitt rapper

Koronavírusos lett a börtönben az amerikai rapper, YNW Melly, azaz Jamell Demons, aki épp a kettős gyilkosság vádjáról szóló tárgyalására vár - írta meg a Variety.

A rappert egyébként nem sokkal azután tartóztatták le egy évvel ezelőtt Floridában kettős gyilkosság vádjával, hogy a toplistákra került Murder on my Mind (azaz nagyjából Gyilkosságon gondolkodom) című száma. Nem vallotta magát bűnösnek, most a tárgyalására vár. Ha elítélik, akár halálbüntetést vagy életfogytiglant is kaphat.

A húszéves rapper koronavírus-fertőzéséről szóló hírt az Instagramon jelentették be, hozzátéve, Melly kérvényezi, hogy a betegség miatt feltételesen szabadlábra helyezzék, mivel a "börtönök nincsenek felkészülve az új vírus kezelésére". Azt is kérik, hogy rajongói imádkozzanak a rapperért.

Néhány órával korábbi hír, hogy egy erősakos bűncselekmények miatt elítélt rappert, Tekashi 6ix9ine-t a koronavírus elkerülése érdekében korábban kiengedtek a börtönből, a büntetése maradékát házi őrizetben ülheti le.