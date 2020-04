Tekashi 6ix9ine korábban szabadul a börtönből a koronavírus miatt

A koronavírus-járványnak köszönhetően korábban szabadul a börtönből a rapper, Tekashi 6ix9ine, írja a TMZ. A bíróság csütörtökön döntött úgy, hogy a kétéves büntetéséből hátralévő időt a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében házi őrizetben töltheti. Otthonát csak akkor hagyhatja el, ha orvosi kezelésre kell mennie, vagy az ügyvédjével van találkozója.

A rappert 2019 decemberében ítélték két év börtönre annak ellenére, hogy korábban sokkal többet, akár 47 évet is jósoltak neki. A 23 éves zenészt emellett öt évnyi szabadon bocsátás utáni felügyeletre, valamint 300 óra közmunkára ítélték. 6ix9ine a Bloods bűnbanda egyik alszárnyának, a Nine Trey Gangstersnek a tagjaként több kirívóan erőszakos New York-i bűncselekményben is részt vett, többek között fegyveres rablásban és kábítószer-kereskedelemben is segédkezett, valamint egy alkalommal fegyverrel lőtt egy rivális banda tagjára, hogy ráijesszen.

Tekashi 6ix9ine, eredeti nevén Daniel Hernandez alig két év leforgása alatt virális közösségi médiás jelenségből bandatagokkal videózó, feltörekvő rapper lett, majd pillanatokon belül elérte a szupersztárstátuszt. Aztán a bandatagokkal való menőzés visszaütött. Az eljárás során egyébként gond nélkül feldobta a társait, erről ebben a cikkben írtunk részletesebben.