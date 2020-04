Trump: Sok halott lesz a következő két hétben

Sok halálesetre kell felkészülnie az Egyesült Államoknak az elkövetkező két hétben, mondta Donald Trump elnök a koronavírus-járványról tartott tájékoztatóján.

Az Egyesült Államok néhány nap alatt a világ legfertőzöttebb országává vált, közel 307 ezer fertőzöttről tudnak, és már 8347 áldozata is van a vírusnak. Néhány államban és városban, mint például New Yorkban, elég kritikus a helyzet, az egészségügy nehezen bírja a terhelést.

Trump szerint a következő két hét lehet a legnehezebb. „Sok halott lesz, ez sajnálatos, de sokkal kevesebb halál, mint ha nem cselekedtünk volna, de lesznek halottak" – mondta.

Az elnök azt mondta, beszélt New York állam kormányzójával, Cuomóval, további állami forrásokat ígért neki a védekezéshez. Arról is beszélt, hogy néhány lélegeztetőgépet már küldött is a gócpontnak számító államnak. Egy ezerfős katonai kontingenst is kivezényelt már New Yorkba, de más államok is a haderőtől fog támogatást kapni.

Trump azt mondta, a szövetségi kormány a leginkább bajban lévő államokat fogja segíteni, így lesznek olyan államok, aminek nem nyújtanak támogatást.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy 29 millió adag maláriaellenes gyógyszerük van készleten, amit felhasználhatnak a koronavírus ellen.

