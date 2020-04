A szomszédos országokhoz viszonyítva Magyarország laza a korlátozásokban

Szlovákiában szerdán éjfélkor léptek életbe a húsvéti ünnepek idejére vonatkozó korlátozások: április 8-tól április 13-án 23:59-ig korlátozzák az emberek szabad mozgását az egész országban. Csak azok utazhatnak, akik munkába, orvoshoz, egészségügyi intézménybe, közeli hozzátartozó temetésére, üzletbe, drogériába, állateledelért, gyógyszertárba, benzinkútra szeretnének menni, de utóbbit csak járáson, bizonyos esetekben pedig városon belül tehetik meg. Engedélyezett az önkéntesség, hozzátartozó gondozása vagy szomszéd segítése járáson belül, Pozsonyban és Kassán viszont csak a városon belül. Lehet utazni gyermek- vagy állatgondozás céljából járáson belül és járáson belül a természetben is lehet tartózkodni. Tilos viszont csoportokban tartózkodni az embereknek, kivéve a saját családtagokkal, akikkel egy háztartásban élnek.

Horvátországban március 24-én lakhelyelhagyási tilalom lépett életbe. Ennek lényege, hogy senki sem hagyhatja el azt a várost vagy járást, amelyben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik. Ez alól kivételt képeznek azok a munkavállalók, akiknek munkahelyük miatt másik településre kell utazniuk, valamint a mezőgazdaságban dolgozók, akiknek lakhelyüktől távolabb esnek földjeik. Igaz, néhány napja a belügyminiszter arról panaszkodott, hogy naponta 100 ezer QR-kódos lakhelyelhagyási engedélyt adnak ki a hatóságok, ezért ha ez ilyen tempóban folytatódik tovább, akkor nincs semmi értelme a korlátozásnak. Két napja pedig arról szóltak a hírek, hogy enyhítenének a szigoron. Megnyitnák a termelői piacokat húsvét előtt.

Szlovéniában március végén szigorítottak az addigi korlátozó intézkedéseken és vezettek be lakhelyelhagyási tilalmat. Erre azért volt szükség, mert az emberek nem vették elég komolyan a korlátozásokat és a hegyekbe vagy éppen a tengerhez mentek kirándulni. A szlovén kormány ezen kívül elrendelte a szájmaszkok és a védőkesztyűk kötelező viselését is mindenhol, zárt- és közterületeken is. Mivel Szlovéniában sincs elég maszk, ezért a kendő vagy a sál használatát is elfogadják, a lényeg, hogy az embereknek el kell takarniuk a szájukat és az orruk környékét.

Szerbiában nemrég hosszabbították meg a kijárási tilalmat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy szombaton 13 órától hétfő hajnali 5 óráig tilos az utcára lépni. Megtiltották azt is, hogy kettőnél több ember gyűljön össze egy helyen. Hétköznapokon továbbra is 17 és reggel 5 óra között van kijárási tilalom. A kutyatulajdonosok este 23 és hajnali 1 óra között sétáltathatják a kutyáikat, de csak kétszáz méterre távolodhatnak el a lakhelyüktől. A 65 évnél idősebbek csak egy szűk, háromórás idősávban mehetnek vásárolni hetente egyszer.

Romániában csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknek munkahelyi kötelezettségeik, gyógykezelésük, rászoruló hozzátartozójuk ellátása, vagy a legszükségesebb árucikkek beszerzése miatt ez elkerülhetetlen. Minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást, vagy saját felelősségre kiállított nyilatkozatot kell felmutatni a lakás elhagyására magyarázatot kérő rendfenntartóknak. A rendőrség tapasztalata az, hogy nem nagyon tartják be az emberek a szabályokat, ezért néhány napja emeltek a kiszabható bírságok összegén.

Ukrajnában tilos látogatni a parkokat, tereket, sportlétesítményeket, játszótereket, kivéve, amennyiben hivatalos ügyben járnak el az emberek vagy háziállatot sétáltatnak, de utóbbit csak egyedül lehet. Tilos két főnél nagyobb csoportokban közlekedni, kivéve a halaszthatatlan ügyek intézését, illetve a gyerekek kíséretét. Ezenkívül mindenkinek magánál kell tartania a személyi igazolványát, ha elhagyja az otthonát. Kötelező arcmaszkot hordani, a 14 éven aluliak pedig csak felnőttek kíséretében tartózkodhatnak az utcán, a 60 évesnél idősebbeket pedig önelszigetelésre kötelezték. A szabályok megszegését szigorú bírságokkal büntetik.

Ausztriában húsvét után tervezik, hogy enyhítenek a korlátozásokon, amiket még március közepén rendeltek el. Akkor a kormány az egész országra kiterjedő kijárási korlátozásokat fogadott el. Csak az az ember hagyhatja el az otthonát, akinek olyan munkája van, ami nem végezhető otthonról. Ezen kívül bevásárlás vagy segítségnyújtás miatt lehet kimenni.