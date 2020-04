Bécsben hétfőtől kötelező lesz a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön

A hivatalos kommunikáció sokáig arról szólt, hogy egészséges embernek minek a maszk. Aztán jöttek a célozgatások, hogy lehet hordani. Végül Orbán Viktor világossá tette, mi is a helyzet.

A védőmaszkokhoz használt gumizsinórból egész Európában hiány van. Már itthon is próbálkoznak a gyártásával, de alapanyagból sincs elegendő.

Húsvét után sűrítik Bécsben a metró-, villamos- és buszjáratokat, és jön a tömegközlekedésen kötelező maszkviselés is – írja Bécs Város Külképviseleti Irodájának csütörtöki közleménye.

Mivel Bécsben a vírushelyzet miatt bevezetett szigorú kijárási korlátozás óta nyolcvan százalékkal visszaesett a tömegközlekedést használók száma, az osztrák főváros közlekedési vállalata, a Wiener Linien március 17-től kezdődően hétvégi menetrendet vezetett be a legtöbb vonalon. Azok a járatok, amik a forgalmasabb csomópontokhoz és a kórházakhoz való eljutást teszik lehetővé, továbbra is sűrűn járnak, ezzel is minimálisra csökkentve az emberek közötti érintkezést.

Sebastian Kurz osztrák kancellár bejelentése szerint Ausztriában húsvét után fokozatosan kinyithatnak a kisebb boltok, és a gazdasági aktivitás is lépésről lépésre visszaáll korábbi szintjére. Emiatt várhatóan többen veszik majd igénybe a tömegközlekedést is, ezért

április 14-től a Wiener Linien az iskolai szünet alatti hétköznapi menetrend szerint sűrűbben indítja a metrókat, buszokat és villamosokat.

A maszkok viselését az osztrák kormány és a Wiener Linien is fontosnak tartja, ezért a tömegközlekedési eszközöket vezető sofőröket április 6. óta fokozatosan látják el maszkokkal. Kurz kancellár intézkedései nyomán fontos újítás, hogy

április 13-tól kizárólag maszkot viselő utasok használhatják Bécsben a tömegközlekedést.

A maszk lehet orvosi jellegű, házi készítésű, de akár egy kendő vagy sál is. Az a lényeg, hogy az orr és a száj eltakarására alkalmas legyen.

A Wiener Linien már korábban is tett megelőző intézkedéseket a vírus terjedése ellen. Budapesthez hasonlóan Bécsben is megszűnt az elsőajtós felszállás, a sofőröket védőszalagok szeparálják el az utasoktól. Sok járművön a leszállásjelző használata nélkül, automatikusan nyílnak az ajtók, a járműveket és a felületeteket, amivel az utasok érintkeznek, mindennap alaposan fertőtlenítik. A villamosokon és metrókon, valamint ezek állomásain az egészség megőrzésére vonatkozó fontos ajánlásokat tartalmazó plakátok vannak kihelyezve, ezekről a hangosbemondón keresztül is tájékoztatják az utazóközönséget.