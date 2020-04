Közel voltak a berobbanáshoz, de megfogták a járványt

Júliusra minimálisra csökkenhet az új fertőzések száma Ausztráliában, a Sydney University modellje alapján. Ehhez az kell, hogy a koronavírus terjedésének mostani trendje folytatódjon, amely összehasonlíthatatlanul jobb, mint bármely európai országé. A számok még ennél is jobbak lennének, ha nem lett volna az a luxushajó, amely miatt nyomozás is indult. A gazdaság azonban példátlanul nagy csapást szenvedett el a 30 éven át töretlenül gyarapodó országban.

Márciusban közel volt ahhoz Ausztrália, hogy berobbanjon a koronavírus járvány, amelynek a legnagyobb lökést a Ruby Princess utasai adták. Sydney és Új-Dél-Wales azután válhatott a járvány helyi gócpontjává, hogy a hajóról több száz utas szállhatott le, akik közül több mint 600 fertőzöttet találtak. Az Ausztráliában feljegyzett koronavírusos halálesetek több mint ötödét is a luxushajó utasai adták.

Ezzel együtt sem áll rosszul a járvány elleni küzdelemben Ausztrália, amelynek egyelőre nagyságrendekkel kisebb esetszámmal kell megküzdenie, mint az Egyesült Államoknak, vagy Európának. Sőt, Ausztráliában az aktív esetek száma is csökkent, amit Európában tartósan egyedül Ausztria mondhat el magáról.

A 25 milliós országban a fertőzöttek száma április 12-én 6300 volt, a halottaké 59. A terjedés sebessége is lassulásra utal: március 25-től egy hét alatt az összes fertőzöttek száma 87 százalékkal nőtt, a legutóbbi héten viszont csak 18 százalékkal.

Az aktív esetek száma is jól alakul: a fertőzöttek több mint 40 százaléka, 2800 beteg már meggyógyult, napi számuk meghaladja az új fertőzésekét. Április 4-én 4935, két nappal később már csak 3392 embert tartottak számon betegként, mostanra pedig 2979-re csökkent a számuk.

Senkinek sem, na jó, neked lehet

Az országban március közepén rendelték el, hogy minden külföldről érkezőnek kéthetes otthoni karanténba kell vonulnia. Megtiltották azt is, hogy a tengerjáró utasszállítók kikössenek az ország partjainál. Az iskolák viszont nyitva maradhattak.

A fertőzöttek száma ekkor 250 volt Ausztráliában.

Hogyan alakult a koronavírus-járvány Ausztráliában, ahol mostanra az aktív esetek száma is csökken?

Milyen intézkedésekkel próbálja a kormány kivédeni a gazdasági hatásokat?

Pénzégetést vagy valódi megoldást jelentenek a tervek? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Négy nappal később, a fertőzések megháromszorozódása láttán bejelentették, hogy még szigorúbb intézkedésre van szükség, ahogyan világszerte történt: lényegében minden külföldi előtt bezárultak a határok, javasolták a helyieknek, hogy tartózkodjanak a belföldi utazástól is, a vendéglátóhelyek, konditermek ugyan nyitva maradhattak, de biztosítaniuk kellett a vendégek közötti egyméteres távolságot.

Órákkal a rendelkezés életbe lépése előtt négy hajó mégis külön engedélyt kapott a kikötésre, köztük a 2700 utas befogadására képes Ruby Princess.

„Hihetetlenül abszurd, hogy ez a járvány kellős közepén megtörténhetett” – mondta az ABC szerint az ellenzék új-dél-walesi árnyékkormányának képviselője. Ryan Park ellenvetésével szemben az egészségügyi minisztérium bejelentette, mindenkit átvizsgálnak a hajón, ahonnan csak otthoni karanténba lehet vonulni. Ezer ember a hajón maradt karanténban, több embert kórházba szállítottak tünetekkel, a többiek hazamehettek.

Aztán az történt, amit sejteni lehetett.

Négy nappal később a fertőzések számának megugrásáról számoltak be, főként Új-Dél-Walesben. Azóta 662 esetről kiderült, bizonyítottan a Ruby Princesshez köthető. A felelősséget hárította Scott Morrison kormánya, a belügyminiszter szerint a hajót üzemeltető cég nem adott kellő tájékoztatást a helyzetről. Az ügyben mindenesetre nyomozás indult, írja a Guardian.

A hajón karanténban volt a személyzet, köztük 200 beteget tartanak számon, de ahogyan az Japánban a Diamond Princess óceánjárón kitört járvány esetében is látszott, a karantén fenntartásával nem lehet a hajón lévő egészségeseket megóvni a fertőzéstől.

Talán ezt a hibát akarták elkerülni az ausztrál hatóságok, amikor az utasok házi karanténba engedése mellett döntöttek. (Végül vasárnapra hazaszállították a hajó utasait.) A végeredmény mindenesetre az lett, hogy március utolsó hetére fordulva úgy tűnt, beindulhat a járvány, akkor volt, hogy napi 500-nál is több igazolt fertőzöttet regisztráltak.

Most úgy tűnik, ez mégsem következik be, a jelek szerint a vírus terjedését sikerült megfogni, szombaton csak 65 új igazolt esetet jelentettek. Ebben a korlátozások, a strandokra vonatkozó ajánlások mellett az is szerepet játszhatott, hogy Scott Morrison kormányfő szerint egy főre vetítve világviszonylatban is az egyik legtöbb, 300 ezernél is több tesztet végeztek el. Az első száz eset regisztrálása utáni 30. napon már egyértelmű, hogy sokkal enyhébb ívet jár be a járvány, mint Európában vagy az Egyesült Államokban.

A tesztek növelése azonban továbbra is kulcskérdés: ahhoz, hogy a járvány valóban ne indulhasson be, továbbra is fel kell kutatni minden beteget és biztosítani kell a lehetséges kontaktok számát. Ezután át lehet tekinteni, hogy melyik korlátozó intézkedésen lehet enyhíteni és hol kell szigorítani. A kormányfő azonban türelemre intett: Morrison szerint nagyon valószínűtlen, hogy a közeljövőben enyhíteni lehessen a social distancing biztosítását elősegítő és a határátkelésre vonatkozó korlátozásokon.

A koronavírussal vége a világrekordnak

Persze ezzel a járvány újbóli fellobbanását nem sikerült kizárni, ahogyan Kínában sem, ehhez hiába tudunk már nagyon sokat a vírusról, még mindig nem eleget, sem vakcina nem készíthető ilyen gyorsan, sem azt nem tudni, mekkora immunitást ad a szervezetnek, ha egyszer már átesett valaki a fertőzésen. A megoldás tehát továbbra is a social distancing, a fizikai kontaktusok minimumra szorítása lehet. Erre figyelmeztet az ENSZ Egészségügyi Világszervezete is.

Ez viszont azt jelenti, hogy a gazdaságnak egy ideig még téli álomban kell maradnia, a vállalkozások nagy része szünetre kényszerül. A kormány már március végén azzal számolt, hogy akár egymillió ember is állás nélkül maradhat bizonytalan időre.

Március-április fordulóján két lépésben 200 milliárd ausztrál dolláros csomagot fogadott el a parlament – egy AUD 204 forinttal egyenlő, de többet mond, hogy az összeg az éves magyar nominális GDP 90 százalékával egyenlő. Erre került még a kormány és a nemzeti bank által vállalt hitelfizetési garanciák 125 milliárd ausztrál dolláros összege. Az összesen 325 milliárd ausztrál dolláros tétel a teljes ausztrál GDP egyhetedének felel meg.

A munkanélküliek minden egyéb juttatáson felül, kéthetente 550 ausztrál dollárt – 112 ezer forintot – kapnak, fél éven keresztül. De rajtuk kívül az összeget támogatottak széles köre kaphatja meg, beleértve a nappali tagozatos egyetemistákat is. Ausztráliában a medián fizetés – azaz ennél többet pont annyian keresnek, mint ennél kevesebbet – évi 89 ezer dollár – havi 1,4 millió forint – ehhez képest az ajándék kevés, de nagyjából az ottani minimálbérrel egyenlő.

Egy másik intézkedéscsomag 6,5 millió rászorulónak és nyugdíjasnak egyszeri alkalommal 750 dollárt – 153 ezer forintot – nyújt. Mindez illeszkedik abba a trendbe, amikor az államok ingyenpénzzel próbálják útját állni a járvány miatti válság elmélyülésének.

Márpedig a válság szót eddig nem nagyon ismerte Ausztrália, amely világrekorder a gazdasági gyarapodásban:

csaknem 30 éve egyszer sem csökkent a GDP, – a 2008-as pénzügyi válság alatt sem – és egy 1991-es egyszázalékos és egy 1983-as fél százalékos visszaeséstől eltekintve a reál GDP növekedése 40 éve folyamatos.

Most viszont ez az utóbbi időben már Kína növekvő fogyasztási igényeire is építő gyarapodás bizonyosan megtörik. Március végén már járványügyi szempontból egyébként sem szerencsés hosszú sorok alakultak ki munkanélküli segélyért jelentkezőkből a hivatalok előtt. A munkanélküliségi ráta egy ideje lefelé mutatott, most 5,2 százalékos – az elmúlt 25 évben 4 és 11 százalék között mozgott –, de az eddig munkát keresők 700 ezres csoportja hamarosan 1,7 millióra nőhet. Az ország két legnagyobb kiskereskedelmi hálózata már 15 ezer ember elküldésével számol. Csütörtökön a Virgin Australia jelentette be, hogy leállítja belföldi repülőjáratait,

10 ezerből 8 ezer munkavállalóját pedig kényszerszünetre küldi.

Múlt hét végén aztán az ausztrál kormány arra kért minden külföldit, több mint kétmillió embert, hogy a lehető leggyorsabban hagyja el az országot, ha önerőből nem tudják fenntartani magukat a következő fél évben, miután jelentős gazdasági visszaesés és munkanélküliség várható. A kérés az ideiglenes vízummal rendelkezőkre is vonatkozik, az állandó letelepedett státusszal rendelkezőkre nem.

Mint írtuk, a kormány kérése után az idénymunkások csak abban az esetben maradhatnak az országban, ha bizonyos szektorok valamelyikében vállalnak munkát: az egészségügyi ellátásban, idős-, fogyatékos- vagy gyerekgondozásban, a mezőgazdaságban vagy az élelmiszer-feldolgozásban. Ausztráliában nagyjából 565 ezer külföldi diák tanul, ők 32,4 milliárd ausztrál dollárral (6577 milliárd forint) gyarapítják az ausztrál gazdaságot, így a kormány őket nem kéri távozásra, ha továbbra is fent tudják tartani magukat önerőből vagy olyan munkából, amelyet az említett területek valamelyikén vállalnak.

Pénzégetés vagy valódi megoldás?

Ausztrália hitelbesorolása hagyományosan az elitklubot jelentő AAA-ban van, amivel rajta kívül most csak nyolc ország büszkélkedhet: Németország, Dánia, Norvégia, Svédország, Liechtenstein, Luxemburg, Szingapúr, és Kanada.

Az intézkedések nyomán a Standard and Poor's ezen minimálisan rontott, stabil helyett negatív várakozást hagyva meg a kategóriában. A kormányfő szerint azonban a csomagot úgy dolgozták ki, hogy az „nem borítja fel a költségvetést 10 évre”. Morrison kötelező optimizmusa érthető, de valójában kétséges, hiszen a kormány májusról épp azért tolta el a költségvetés elfogadását októberre, mert úgy látták, hogy a gyorsan változó helyzetben rövid távon is nagyon nehéz tervezni. Beszédes az is, hogy a költségvetés deficitjének plafonját 600-ról 850 millió ausztrál dollárra tervezik emelni.

Az államadósság eddig is gyorsan nőtt, tavaly már hat év alatt megduplázódott. Igaz, ez is csak a GDP 40 százalékát jelenti, és a pénzbőség idején ez nem is feltétlenül baj egy növekedési pályán lévő, tökéletes hitelbesorolású országnál, ám kérdés, mire lesz elég a most bedobott, korábban elképzelhetetlenül nagy összeg a járvány következményeivel szemben.

Ez ugyanis nemcsak Ausztrálián múlik, hanem azon, mikor zökken kiszámítható kerékvágásba a világ, és persze, hogy milyen is lesz az a kerékvágás, mert egyáltalán nem biztos, hogy pont úgy mennek majd a járvány elültével a dolgok, ahogyan előtte.

Így a gazdasági bizonytalanság, de még a fertőzés kockázata is megmarad azután is, ha júliusra akár egyetlen új koronavírus-fertőzés sem lesz Ausztráliában.

(Borítókép: Egy nő utazik egy kompon Sydney-ben 2020. április 6-án. Fotó: Loren Elliott / Reuters)