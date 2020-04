Rendőr akart lenni a 22 embert meggyilkoló kanadai ámokfutó

„Egy szörnyeteg ma megölte az anyámat”

– írta Facebook oldalán Darcy Dobson, akinek édesanyját, Heather O'Briant a hét végén gyilkolta meg egy lövöldöző. A nő egyike annak a 22 embernek, akik életüket vesztették a 12 órán át tartó ámokfutásban a kanadai Új-Skóciában. A gyilkos, Gabriel Wortman először a szomszédaira támadt rá, majd egy rendőrautó pontos másolatával, járőrnek öltözve lőtt le véletlenszerűen kiválasztott embereket, olyanokra nyitott tüzet, akik egyszerűen rosszkor voltak rossz helyen.

Hogy pontosan mi volt a gyilkos indítéka, egyelőre nem tudni, Wortman ismerősei sem értik, hogy a fogtechnikus miért kezdett öldöklésbe. Kanada együtt gyászol, miközben mindenki értetlenül áll azelőtt, hogy miért történt a tragédia, ami

a legsúlyosabb tömeggyilkosság az országban 1989 óta.

Vérengzés a kisvárosban

Szombaton, helyi idő szerint este fél 11-kor a rendőrség bejelentést kapott, hogy Portapique-ben, egy új-skóciai kisvárosban lövéseket hallottak. A hatóságok kimentek a helyszínre, és arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak az otthonaikban. Az egyik házban több holttestet találtak, de az is kiderült, hogy három épületet is felgyújtottak a környéken. A felgyújtott házakból kimenekülő emberekre is rálőtt Wortman.

Egyik helyi ismerőse szerint pedig a férfi rendőri egyenruhában, puskát és pisztolyt viselve dörömbölt az ajtaján.

Nem az ellenségeit lőtte le, hanem a barátait. Megpróbálta betörni az ajtónkat. Több volt mint vérfagyasztó.

– mondta a férfi, aki feleségével együtt elbújt a házban, és úgy hívta a rendőrséget. A gyilkos azonban eltűnt, és reggelig nem is került elő.

Vasárnap reggel a hatóságok már Wortmant tartották a tettesnek, és üldözőbe is vették. A férfi egy rendőrautóhoz megtévesztően hasonlító autóval menekült, de útközben jobbnak látta, ha kocsit cserél. A 24 kilométerre fekvő Debernél meg is állított egy autót, amiben Heather O'Brian, egy ápolónő ült épp, akit lelőtt.

9:59-kor írta az utolsó üzenetét a családi csoportchatbe, 10 óra 15 perckor pedig már halott volt. Ugyanazon az úton, ugyanabban a városban vezetett végig, ahol minden nap. Kedves volt, és szép. Egyáltalán nem ezt érdemelte

– írta O'Brian lánya közösségi oldalán, édesanyja halála után.

Fotó: Handout / Reuters A rendőrség által kiadott fotó az elkövető autójáról

A gyilkost végül sikerült megtalálnia a hatóságoknak, jó egyórányira onnan, ahol a vérengzés elkezdődött. Wortmant egy benzinkúton kapták el, szemtanúk a férfi elfogásakor lövéseket hallottak, és azt látták, hogy az egyik rendőrautó lángolt. A rendőrség először arról tájékoztatta a lakosságot, hogy letartóztatták a gyilkost, később azonban arról számoltak be, hogy meghalt. Egy ideig nem volt világos, hogy öngyilkosságot követett el, vagy a hatóságok lőtték le tűzharcban, de a szerdai híradások szerint letartóztatásakor lőtték le.

Wortman 12 órás ámokfutása alatt öt házat és több kocsit gyújtott fel, és több településen is gyilkolt: Portapique-ben, Wentworthban, Debertben, Milfordban és Enfieldben.

A gyújtogatások miatt a rendőrségnek napokba telt, mire minden áldozatot megtaláltak, a BBC szerint most 22 holtestet tartanak számon.

A 22 áldozat között van 23 éve szolgáló, kétgyerekes rendőrnő, két ápolónő, egy általános iskolai tanítónő, és egy háromtagú család is. Az áldozatokon kívül Wortman többeket megsebesített. A rendőrség 16 bűnügyi helyszínt térképezett fel, és valószínűnek tartják, hogy ez az összes, ahol Wortman megállhatott. Azzal kapcsolatban is folyik majd a nyomozás, hogy segítette-e bárki a gyilkost. Az ügy feltárása valószínűleg hónapokig eltart majd, ennek fontos része lesz a gyilkos indítékának kiderítése.

Fotó: John Morris / Reuters A Királyi Kanadai Lovasrendőrség egysége Új-Skóciában 2020. április 19-én

A fogtechnikus, aki rendőr akart lenni

Gabriel Wortman első ránézésre talán nem tűnt olyan figurának, aki tömeggyilkosságra készül. Nem egészen világos, miért is kezdett bele az öldöklésbe. A hatóságok szerint nincs arra utaló jel, hogy a gyilkosságok terrorizmussal lennének kapcsolatban, viszont az is valószínű, hogy a férfi előre eltervezte az egészet, hiszen beszerzett egy rendőri egyenruhát is.

Wortmannak jó állása, két fogászati klinikája is volt, igaz, a koronavírus-járvány miatt be kellett zárni őket. A helyi CTV korábban interjút is csinált a férfival, ugyanis műfogsort adományozott egy korábban daganatos nőnek, aki nem tudta kifizetni azt. A lövöldözés után Wortman több ismerőse is megszólalt, ezeket a The Chronicle Herald és a Toronto Sun szedte össze. Többen kedves emberként jellemezték, akiről el se lehet képzelni, hogy ilyet tenne.

Amennyire én ismertem, gyengéd és csendes volt, és jó beszélgetőpartner. (...) Nagyon kedves volt. Néha viccelődött. Normális embernek tűnt, nem olyannak aki ilyet tenne. (...) Nagyon elszomorító, hogy valaki ilyet tesz

– mondta egyik szomszédja, akinek ő csinálta a fogait. Fiatalkori ismerősei viszont kissé szomorkásnak írták le Wortmant, akinek nem sok igazi barátja volt, és akin érződött, hogy valahogy nem érzi magát kényelmesen a saját bőrében. A férfi egyik tinédzserkori barátja szerint már fiatalon is rajongott a fegyverekért, és sokszor gyakoroltak együtt légpuskával.

Wortman a középiskolai évkönyve szerint valójában rendőr akart lenni.

Fotó: Handout / AFP A kanadai rendőrség által kiadott fotó az elkövetőről

Egyébként nem mindenki értett egyet a többség leírásával: Wortman egyik szomszédja, Nancy Hudson 18 éve ismerte a férfit, akivel egy időben jóban is voltak.

Gabe-nek volt egy másik oldala is. Voltak gondjai, főleg a barátnőjével. Megszállott volt, és féltékenykedő. Ez elég riasztó volt

– mondta az NBC-nek. A France24 szerint a férfi felnőttként továbbra is rajongott a rendőrségért és az autókért. Egy Nathan Staples nevű férfi, aki korábban megvette az egyik kocsiját, úgy írta le mint egy csodabogarat aki „nagyon odavolt a rendőri emléktárgyakért”, és akinek a lakása már-már magának a rendőrségnek felépített „szentély” volt.

Ezek után nem olyan meglepő hogy rendőri uniformisban és rendőrkocsivá átalakított autóval indult neki a mészárlásnak. A lap ezen kívül azt is megemlítette, hogy a férfinak állítólag gondjai voltak az alkohollal.

A BBC szerint az ügyről nyilatkozó Chris Leather rendőrfőnök nem tudott róla, hogy Wortmannak erőszakos múltja lett volna, és az áldozatainak többségét nem is tudják hozzá kötni. Bár a szomszédságában indult el a lövöldözés, amiben valamiféle motiváció szerepet játszhatott, végül az egész véletlenszerűvé vált, Wortman válogatás nélkül lőtte le áldozatait.

Gyász a járvány alatt

Ma minden kanadai új-skóciai

– írta Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke Twitterén. Arról is beszélt, hogy a kis területű tartományban szinte mindenki ismert egy-egy áldozatot. Hozzátette: az egész ország együtt gyászol most az új-skóciaiakkal. Ezen kívül felhívta rá a figyelmet, hogy a járvány miatt nem lesz rá lehetőség, hogy egymással, személyesen tudjanak majd megemlékezni a halottakról. Erre a célra egy nyilvános Facebook-csoportot hoztak létre, amelyben virtuális úton virrasztanak majd.

A tömeggyilkosság ügye azért is rázta meg Kanadát, mert az országban közel sem olyan gyakoriak a lövöldözések, mint például az Egyesült Államokban, és általában nem is olyan halálosak. A legutóbbi ilyen mértékű öldöklés 1989-ben történt egy montreali iskolában, ahol egy lövöldöző 14 nőt ölt meg.

Kanadában szigorúbbak is a fegyvertartási szabályok, mint az Egyesült Államokban. Az NBC szerint Trudeau most még jobban szabályozná a területet azzal, hogy betiltja a katonai típusú fegyvereket. Ezt egyébként már korábban is tervezték, de a járvány miatt elmaradt a parlamenti ülés, amelyen megszavazhatták volna az intézkedést.

(Borítókép: A tűzoltóság épülete Nova Scotia-ban, ahol a merényletek után Királyi Kanadai Lovasrendőrség kialakította főhadiszállását - fotó: John Morris / Reuters)