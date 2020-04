New Yorkban három hete nem volt ilyen alacsony a halálesetek száma

A koronavírus-járvány amerikai gócpontjában, New York államban 474 áldozata volt a járványnak az elmúlt 24 órában, ez április 2. óta a legalacsonyabb szám, közölte az állam kormányzója, Andrew Cuomo szerdai sajtótájékoztatóján.

Cuomo szerint a halálozások száma ha lassan is, de csökkenni látszik, ezt támasztja alá, hogy sorozatban a harmadik napja maradt ötszáz alatt. A kormányzó viszont azt is igyekezett hangsúlyozni, nem szabad elsietni az újranyitással kapcsolatos intézkedéseket:

Nem hozhatunk rossz döntést most, egyszerűen nem ez az az idő, amikor hülyeségeket csinálhatunk, nem tudom máshogy megfogalmazni

idézi a CNN.

Donald Trump amerikai elnök közben bejelentette, hogy elkezdik a nemzeti parkok újranyitását, de egyelőre részletekkel és időpontokkal sem szolgált erről.

Szerdán az is kiderült, hogy az első koronavírusos haláleset hetekkel korábban történt az országban, mint azt eddig tudták. A BBC cikke szerint eddig egy februári 26-ai, seattle-i halálesetet tartottak számon elsőként, most viszont további boncolásokból kiderült, hogy február 6-án és február 17-én is volt koronavírusos áldozat az Egyesült Államokban.

(Borítókép: Nővér egy kórház intenzív osztályán New Yorkban 2020. április 21-én. Fotó: Robert Nickelsberg / Getty Images)