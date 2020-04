Trump azt állítja, csak szarkasztikusan beszélt a fertőtlenítőszerekről

Donald Trump amerikai elnök azt mondta az új, a koronavírus-járvány elleni segélycsomagról szóló törvény aláírásakor, hogy csak szarkasztikusan beszélt egy korábbi sajtótájékoztatóján, amin a fertőtlenítőszerek lehetséges felhasználását vetette fel a vírus elleni küzdelemben, ezzel óriási felzúdulást kiváltva az orvosok között.

Látom, hogy a fertőtlenítő egy percen belül kiüti. Egy percen belül. És van vajon mód arra, hogy kipróbáljunk ilyesmit, hogy befecskendezzük vagy egyfajta tisztítást végezzünk vele?

– tette fel a kérdést az Egyesült Államok elnöke a sajtótájékoztatón korábban, majd hozzátette, hogy ő ugyan nem orvos, de azért érdemes lehet ezt a lehetőséget megvizsgálni.

Trump a 484 milliárd dolláros mentőcsomag későbbi aláíráskor már azt állította, hogy „szarkasztikusan feltettem egy kérdést az Önökhöz hasonló újságíróknak, hogy megnézzük, mi történik.” Rákérdeztek nála, hogy bátorítani akarta-e a használatukat, amire azt válaszolta, hogy „természetesen nem”.

Nem ez volt azonban az egyetlen vitatott kijelentése Trumpnak a korábbi sajtótájékoztatón. William Bryan, a belbiztonsági minisztérium tudományos és technológiai ügyekért felelős államtitkára a sajtókonferencián elmondta: a napsütés és a nyári meleg beköszöntével a koronavírus gyorsabban eltűnhet. Az amerikai elnöknek ez alapján további ötletei támadtak, nevesül, hogy UV-fénnyel vagy nagyon erős fénnyel lehetne megvilágítani az emberi testet, mert akár ez is hozzájárulhatna a gyógyuláshoz, ezért érdemes lenne szerinte ezt is megvizsgálni, sőt, akár bejuttatni valahogy az UV-fényt a test belsejébe.

A BBC szerint a szakma képviselői kiborultak, többen arra kérik a lakosságot, ne próbálják ki Trump felvetését, így is rengeteg beteg van. Az NBC Newsnak dr. Vin Gupta pulmonológus azt mondta: „A felvetés, hogy bármiféle tisztítószert beinjekciózzunk vagy bevigyünk a szervezetbe felelőtlen és veszélyes.” Kashif Mahmood charlestoni orvos sem ajánlja ezt a módszert, ahogy az UV-fény belsőleges alkalmazását sem.

Nemcsak az orvosok, hanem több fertőtlenítőszer-gyártó is arra kérte az embereket, hogy „semmiféle körülmények között” ne injekciózzák be vagy vigyék be belsőleg a termékeiket.

A Guardian közben arról ír, hogy állítólag a héten küldött levelet a Fehér Házba Trumpnak címezve egy olyan csoport, ami „csodaszerként” házal a koronavírus elleni küzdelemben az ipari fertőtlenítőszerekkel. Mark Grenon magát a II. Genezis Egyház érsekének nevezi, és a Guardian szerint már a koronavírus előtt is azt állította, hogy a klór-dioxid a betegségek 99 százalékát gyógyítja, beleértve a daganatokat, a maláriát és az AIDS-et is.