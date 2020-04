29 éve nem foglaltak le ennyi drogot Hongkongban

A kartellek rá vannak utalva a nemzetközi ellátási láncokra, akadozik az alapanyag-szállítás és a piacra juttatás. Durván nőhetnek az árak, főleg az USA-ban, ahol sok drogfüggőt el is vihet a járvány.

Miután a globális koronavírus-járvány miatti korlátozások súlyos zavart idéztek elő a drogkereskedelmi hálózatokban, sokszorosára nőtt az olyan, jelentős részben kínai eredetű alapanyagokból előállított szintetikus kábítószerek ára, mint a metamfetamin vagy a fentanil. A járvány nem csak a gyártást vagy a szállítást, de az elosztást is megnehezítette: miután a legnagyobb felvevőpiacoknak számító országokban kijárási korlátozások vannak érvényben, sokkal nehezebbé vált a fogyasztókkal való feltűnésmentes találkozók lebonyolítása, és ez a tényező megint csak dobott a kábítószerek árain. Ezzel párhuzamosan viszont az igény nem csökkent, hiszen a függők függők maradnak, és bár bulik híján az alkalmi használók száma valószínűleg csökkent, azért továbbra is áll, hogy az ilyen komplex válságidőszakokat nehéz vagy nem is érdemes tisztán átvészelni:

Így azután nem csoda, ha a járvány kínai enyhülésével, a korlátozások feloldásával a jelentős nemzetközi elosztóközpontnak számító Hongkongban gigantikus drogszállítmányok kerülnek horogra. A helyi rendőrség az MTI tudósítása szerint szerdán

29 éve nem látott kábítószerfogást jelentett be, mivel a napokban egyetlen akcióval csaknem 300 kiló metamfetamint kobzott el.

A szállítmány lefoglalása mellett hét embert letartóztattak, ellenük kábítószer-csempészet és -birtoklás mellett tiltott fegyver és hamis eszközök birtoklása címén indult eljárás.

A hongkongi rendőrségnek áprilisban ez már a második jelentős fogás; a hónap elején csaknem hat mázsa hasisra (és azok terjesztőire) csaptak le egy parkolóban.