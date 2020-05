Szöul azonnali hatállyal bezáratta a szórakozóhelyeit, mert egy férfi bulizókat fertőzött meg

Dél-Korea fővárosában, Szöulban bárok, kocsmák és egyéb szórakozóhelyek azonnali bezárását rendelték el, mert night clubokhoz kötődően megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma.

A szórakozóhelyek bezárásáról Szöul polgármestere, Pak Vonszun rendelkezett. A fertőzést bizonyíthatóan a város vigalmi negyedében, Ithevonban kapták el. A vírust valószínűleg egy 29 éves férfi adta át többeknek. A férfi a május 1-jei éjszakán, majd másnap hajnalban látogatott meg több klubot, ahol megfertőzött másokat. A vizsgálok szerint 40 másik klublátogatónál mutatták ki azóta a koronavírus jelenlétét.

Dél-Koreában nincsenek erős korlátozó intézkedések, de erősek a kontaktkutatásban, ezért is tudták megfékezni a járványt. Egy szórakozóhelyre is csak úgy léphetnek be a koreaiak, ha megadják teljes nevüket és telefonszámukat. A hatóságok így tudják, hogy a férfi látogatásának idején 1946-an voltak még abban a három night clubban, ahová betért, közülük 647-et már azonosítottak is.

Az egészségügyi hatóságok szerint nemcsak egy férfihez köthető a koronavírusos esetek megugrása, mások is fertőzhettek a klubokban.

A John Hopkins egyetem nyilvántartása szerint Dél-Koreában 10 800-an fertőződtek meg, és 256-an vesztették életüket a koronavírus következtében. A klubokban kimutatott esetek előtt már teljesen ellaposodott a járványgörbe, csak napi pár új esetet jelentettek.

(via CNN)