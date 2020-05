A WHO nem támogatja az élőállat-piacok bezárását a vírus miatt

A WHO nem támogatja, hogy a koronavírus-járvány miatt betiltsák az élőállat-piacokat, ahol nemcsak kereskednek az állatokkal, de ott helyben le is vágják őket, ha kell. Peter Ben Embarek, a WHO élelmiszer-biztonsági és állatbetegségekkel foglalkozó tudósa elmondta, hogy az élőállat-piacok emberek millióinak élelmezése, megélhetése szempontjából kritikus fontosságúak.

Ezért szerintük a hatóságoknak a piacokon uralkodó állapotok javításán kell dolgozniuk és nem azon, hogy betiltsák ezeket a helyeket.

Feltételezések szerint a koronavírus a vuhani élőállat-piacon vadállatokról terjedhetett át az emberekre, ezért Kína korábban ideiglenesen betiltotta az olyan piacokat, ahol egyebek mellett farkaskölyköket, tobzoskákat és denevéreket is árulnak. Elizabeth Maruma Mrema, az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője áprilisban közölte, hogy világszerte be kellene tiltani azokat a piacokat, ahol vadállatokkal is kereskednek.

Peter Ben Embarek szerint a higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások szigorításával, az élő állatok és az emberek hatékonyabb elválasztásával javíthatják az állatokról az emberekre történő betegség terjedésének kockázatát ezeken a gyakran túlzsúfolt piacokon.

Teresa Telecky, a Humane Society International (HSI) vadvilágért felelős alelnöke szerint a WHO észrevételei nem foglalkoztak külön a vadon élő állatok kérdésével, vagyis azzal, hogy az élőállat piacok egy részén vadállatokat is árulnak. Márpedig ez szerinte fontos különbség, tekintettel a tudományos bizonyítékokra, melyek szerint a koronavírus és a Sars vadon élő állatokkal is kereskedő piacokról szabadulhattak el.

Mark Jones, a Born Free Alapítvány állatorvosa is úgy gondolja, hogy senki sem tudja, honnan ered majd a következő járvány, de a vadon élő állatok piacai nagy kockázatot jelentenek. Ezért a WHO-nak elővigyázatosabb megközelítést kellene alkalmaznia. Hozzájuk hasonlóan nyilatkozott korábban Jane Goodall, a világhírű csimpánzkutató és természetvédő, az ENSZ békenagykövete is, aki a járvány kapcsán szintén a vadállatpiacok betiltását követelte.

Korábban a WHO is hasonló állásponton volt, a szervezet igazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus ugyanis úgy nyilatkozott, hogy a kormányoknak szigorúan be kell tartatniuk a vadon élő állatok kereskedelmének tilalmát. Ezért Teresa Telecky felszólította a WHO-t, hogy pontosítsák Embarek nyilatkozatát és ismételjék meg, hogy a vadállatokat nem szabad eladni ezeken a piacokon.