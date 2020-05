Hiába a vodka és a szauna, 28 ezerhez közelít a fertőzöttek száma Fehéroroszországban

Fehéroroszországban az elmúlt 24 órában 958 új koronavírusos esetet regisztráltak, ezzel együtt már 27 730-an fertőződtek meg a vírussal, írja az MTI. Május 5. óta folyamatosan 900 felett alakul a napi esetszám, a szakértők szerint május 20-án tetőzhet a járvány az országban.

Csütörtökhöz képest öt új haláleset történt, eddig összesen 156-an vesztették életüket a vírus következtében. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint péntekig 8807 beteg gyógyult meg, és 321 705 tesztet végeztek el.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői hiába hívják fel a fehérorosz hatóságok figyelmét a járványügyi szabályok betartására, ez nemigen hatja meg az ország vezetését. A belorusz elnök, Alekszender Lukasenka nem volt hajlandó lemondani a Győzelem Napján szokásos katonai parádét, amin beszámolók szerint háromezer katona és 11 ezer néző vett részt, a felvételek alapján alig valaki viselt maszkot, és több veterán katona is kiült a nézők közé. Az elnöknek egyébként is az a meggyőződése, hogy a sport a legjobb orvosság a vírus ellen. Másik elmélete szerint a szaunázás és a vodkaivás is legyőzi a vírust.